Єдиний виш в Україні, який готує реальних інженерів

«Метінвест Політехніка» готує справжніх інженерів майбутнього: у цьому допомагають міжнародні стажування та співпраця з промисловими гігантами

«Метінвест Політехніка», перший приватний гірничо-металургійний університет України, формує нове покоління інженерів, які будуть модернізувати промисловість та сприяти відбудові країни. Про це йдеться у новому матеріалі Forbes.

Виш було засновано за прикладом провідних технічних університетів Азії. Через війну університет, який мав відкритися у Маріуполі, зберіг колектив і продовжив навчання у змішаному форматі: сьогодні він працює у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському.

«Ми прагнемо сформувати інженерну еліту України. Наші випускники мають стати рушійною силою модернізації української промисловості, використовуючи принципи цифровізації, декарбонізації та екологічної інженерії», – каже директорка зі сталого розвитку Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

Навчальний процес побудований навколо реальної практики. Студенти з першого курсу беруть участь у виробничих проєктах на підприємствах Групи «Метінвест», зокрема «Запоріжсталі», «Каметсталі» та гірничо-збагачувальних комбінатах Кривого Рогу. Вони розв’язують технічні кейси, проходять стажування на заводах, беруть участь у хакатонах і впроваджують власні інженерні рішення.

«Ми навчаємо студентів не лише теорії, а й практиці, яку вони одразу застосовують на виробництві. Уже під час навчання багато хто отримує пропозиції роботи на підприємствах компанії», – пояснює ректор університету Олександр Поважний.

Важливою складовою освіти є сучасні цифрові технології. Студенти працюють із програмним забезпеченням, яке використовується в промисловості по всьому світу: Microsoft, Siemens, Schneider, AutoCAD, MathCAD, Neural Designer, K-Mine, Matlab. Навчальні лабораторії оснащені симуляторами виробничих процесів, системами моделювання та робототехнічними платформами, що дозволяють відтворювати умови реального виробництва.

Університет розвиває й міжнародну співпрацю. Зокрема, у 2024 році стартувала програма стажувань студентів на підприємствах «Метінвесту» в Болгарії, а влітку перші учасники пройшли місячну практику в Італії та Австрії на виробничих потужностях компанії Danieli – світового лідера у виробництві сталеплавильного обладнання. У планах – розширення партнерств із британськими та німецькими університетами.

«Метінвест Політехніка» готує фахівців за напрямами металургії, гірництва, енергетики, IT, цифрових систем управління та робототехніки. Освітні програми університету акредитовані Міністерством освіти і науки України та відповідають європейським стандартам. Нині виш має понад 140 викладачів, серед яких 92% – кандидати або доктори наук.

«Ми постійно оновлюємо програми відповідно до технологічних тенденцій. Нові курси з екологічної інженерії, енергоефективності та штучного інтелекту допомагають студентам бути конкурентоспроможними на ринку», – каже Олександр Поважний.

«Метінвест Політехніка» також створює можливості для ветеранів. Нині тут навчаються 52 захисники України, у тому числі співробітники «Метінвесту». Для них діє спрощена процедура вступу, мовні курси, менторські програми та адаптаційні тренінги.

Як відомо, університет «Метінвест Політехніка» заснувала компанія «Метінвест» Ріната Ахметова. Раніше «Метінвест» отримав відзнаку у номінації «Місце для героїв», де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить «Метінвест» лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.