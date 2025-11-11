Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Єдиний виш в Україні, який готує реальних інженерів

promo
Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Єдиний виш в Україні, який готує реальних інженерів
«Метінвест Політехніка» готує нове покоління українських інженерів
фото: metinvestholding.com

«Метінвест Політехніка» готує справжніх інженерів майбутнього: у цьому допомагають міжнародні стажування та співпраця з промисловими гігантами

«Метінвест Політехніка», перший приватний гірничо-металургійний університет України, формує нове покоління інженерів, які будуть модернізувати промисловість та сприяти відбудові країни. Про це йдеться у новому матеріалі Forbes. 

Виш було засновано за прикладом провідних технічних університетів Азії. Через війну університет, який мав відкритися у Маріуполі, зберіг колектив і продовжив навчання у змішаному форматі: сьогодні він працює у Запоріжжі, Кривому Розі та Кам’янському.

«Ми прагнемо сформувати інженерну еліту України. Наші випускники мають стати рушійною силою модернізації української промисловості, використовуючи принципи цифровізації, декарбонізації та екологічної інженерії», – каже директорка зі сталого розвитку Групи «Метінвест» Тетяна Петрук.

Навчальний процес побудований навколо реальної практики. Студенти з першого курсу беруть участь у виробничих проєктах на підприємствах Групи «Метінвест», зокрема «Запоріжсталі», «Каметсталі» та гірничо-збагачувальних комбінатах Кривого Рогу. Вони розв’язують технічні кейси, проходять стажування на заводах, беруть участь у хакатонах і впроваджують власні інженерні рішення.

«Ми навчаємо студентів не лише теорії, а й практиці, яку вони одразу застосовують на виробництві. Уже під час навчання багато хто отримує пропозиції роботи на підприємствах компанії», – пояснює ректор університету Олександр Поважний.

Важливою складовою освіти є сучасні цифрові технології. Студенти працюють із програмним забезпеченням, яке використовується в промисловості по всьому світу: Microsoft, Siemens, Schneider, AutoCAD, MathCAD, Neural Designer, K-Mine, Matlab. Навчальні лабораторії оснащені симуляторами виробничих процесів, системами моделювання та робототехнічними платформами, що дозволяють відтворювати умови реального виробництва. 

Університет розвиває й міжнародну співпрацю. Зокрема, у 2024 році стартувала програма стажувань студентів на підприємствах «Метінвесту» в Болгарії, а влітку перші учасники пройшли місячну практику в Італії та Австрії на виробничих потужностях компанії Danieli – світового лідера у виробництві сталеплавильного обладнання. У планах – розширення партнерств із британськими та німецькими університетами.

«Метінвест Політехніка» готує фахівців за напрямами металургії, гірництва, енергетики, IT, цифрових систем управління та робототехніки. Освітні програми університету акредитовані Міністерством освіти і науки України та відповідають європейським стандартам. Нині виш має понад 140 викладачів, серед яких 92% – кандидати або доктори наук.

«Ми постійно оновлюємо програми відповідно до технологічних тенденцій. Нові курси з екологічної інженерії, енергоефективності та штучного інтелекту допомагають студентам бути конкурентоспроможними на ринку», – каже Олександр Поважний.

«Метінвест Політехніка» також створює можливості для ветеранів. Нині тут навчаються 52 захисники України, у тому числі співробітники «Метінвесту». Для них діє спрощена процедура вступу, мовні курси, менторські програми та адаптаційні тренінги. 

Як відомо, університет «Метінвест Політехніка» заснувала компанія «Метінвест» Ріната Ахметова. Раніше «Метінвест» отримав відзнаку у номінації «Місце для героїв», де бралися до уваги програми ветеранських спільнот та турбота про ветеранів: за даними Korn Ferry, на компанію припадає майже третина ветеранів, що повернулися до роботи на підприємства великого бізнесу. Це робить «Метінвест» лідером серед компаній, що працевлаштовують ветеранів.

Читайте також:

Теги: студенти промисловість технології навчання

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Вченізробили новий науковий прорив
Вчені створили штучне листя, яке перетворює CO2 на корисні продукти
Вчора, 11:11
Польща прискорює створення «стіни дронів»
Польща хоче побудувати власну «стіну дронів», не чекаючи ЄС
5 листопада, 16:55
Підвищення тарифу на передачу електроенергії. Асоціація добувної промисловості зробила заяву
Підвищення тарифу на передачу електроенергії. Асоціація добувної промисловості зробила заяву
5 листопада, 14:31
Іноземні інвестиції допомагають українським компаніям перейти від «гаражного виробництва» до професійного рівня
WSJ: Україна приваблює західних інвесторів на ринку дронів
2 листопада, 06:26
Зять Леоніда Кучми Віктор Пінчук – один із тих, кого в Україні багато років називають олігархом
Кучма розхвалив олігархів, які розбагатіли за його каденції
1 листопада, 16:15
Україна готує нацстратегію довголіття: AM SUMMIT 2025 представив «код продуктивності»
Україна готує нацстратегію довголіття: AM SUMMIT 2025 представив «код продуктивності»
31 жовтня, 20:58
Легендарна текстильна промисловість Туреччини переживає кризу
Експорт текстилю Туреччини падає третій рік поспіль – The Economist
27 жовтня, 11:15
Трамп підписав масштабні торговельні угоди з країнами АСЕАН
США зміцнюють зв’язки з Південно-Східною Азією: Трамп уклав чотири угоди
27 жовтня, 10:14
Кожен колектив освітньої установи має адаптувати запропонований алгоритм дій з урахуванням особливостей свого закладу
Київ відпрацьовує алгоритм дій освітньої сфери у разі надзвичайних ситуацій
23 жовтня, 15:25

Економіка

Єдиний виш в Україні, який готує реальних інженерів
Єдиний виш в Україні, який готує реальних інженерів
На Закарпатті річні податки двох «Макдональдзів» дорівнюють бюджету всієї лісової галузі регіону
На Закарпатті річні податки двох «Макдональдзів» дорівнюють бюджету всієї лісової галузі регіону
Експерти закликали збільшити фінансування НАБУ: «Кожна операція коштує десятки мільйонів»
Експерти закликали збільшити фінансування НАБУ: «Кожна операція коштує десятки мільйонів»
Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом
Гендиректор ДТЕК зустрівся з міністром енергетики США Райтом
«Метінвест» формує власну систему реінтеграції ветеранів 
«Метінвест» формує власну систему реінтеграції ветеранів 
Суд Англії зобов’язав ексвласників ПриватБанку сплатити понад 3 млрд доларів у короткий термін
Суд Англії зобов’язав ексвласників ПриватБанку сплатити понад 3 млрд доларів у короткий термін

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua