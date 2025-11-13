Стало відомо, чому суд дозволив скандальній Крупі мандрувати двома областями

Стало відомо, де зараз перебуває скандальна ексголова Хмельницької МСЕК

Колишня очільниця Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи і ексдепутатки облради Тетяна Крупа, яка підозрюється у корупційних злочинах, зараз перебуває на Тернопільщині. Як стало відомо «Главкому» з судового реєстру, Крупа доглядає 87-річну матір свого чоловіка, яка за станом здоров’я потребує стороннього нагляду.

Під час останнього судового засідання захист підозрюваної наполягав на тому, що заборона залишати межі Хмельницького без дозволу є «надмірним обмеженням її прав», адже Крупа регулярно їздить до Тернопільської області, де проживає літня свекруха. До матеріалів справи адвокати долучили документи, що підтверджують необхідність догляду за матір’ю чоловіка підозрюваної.

Вищий антикорупційний суд погодився з доводами захисту й дозволив Крупі вільно пересуватися територією Хмельницької та Тернопільської областей. У рішенні зазначено, що «ані Хмельницька, ані Тернопільська області не є прикордонними», тож такі поїздки не становлять ризику для слідства.

фрагмент з ухвали суду фото: Вищий антикорупційний суд

Крім того, адвокати Крупи просили скасувати підозрюваній ще один процесуальний обов’язок – повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання. Сторона захисту назвала це «втручанням у приватне життя» Тетяни Крупи. Однак слідча суддя відхилила це клопотання, підкресливши, що такі обмеження прямо передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України.

«Покладення на підозрювану обов’язків, передбачених ч. 5 ст. 194 Кримінального процесуального кодексу, пов’язане із притягненням її до кримінальної відповідальності й обумовлене обґрунтованістю підозри у вчиненні злочину», – йдеться в ухвалі суду.

Як повідомляв «Главком», наприкінці жовтня з’явилася інформація про завершення слідства у справі колишньої голови Хмельницької МСЕК. У межах досудового розслідування встановлено, що протягом 2020-2024 років за сприяння чоловіка та сина Тетяна Крупа незаконно збагатилася на 160 млн грн. Частина незаконно одержаних коштів легалізована через фіктивний продаж нерухомості. Після чого за сприяння чоловіка кошти були вивезені за кордон та розміщені на рахунках у банках.

З вересня 2025 року підозрювана Тетяна Крупа перебуває на волі. До неї застосовано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 20 млн грн.