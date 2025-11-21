ШІ оцінив плюси і мінуси мирного плану для України

Штучний інтелект проаналізував мирний план США та РФ щодо України й визначив ключові вигоди та стратегічні ризики, які може принести його реалізація

Аналітичні системи штучного інтелекту здійснили оцінку потенційних наслідків запропонованого мирного плану між Україною, США та Росією. Аналіз виокремлює як значні вигоди, так і суттєві ризики для України у разі його ухвалення. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ШІ.

За оцінкою моделей, найсуттєвішим позитивом є негайне припинення бойових дій, що означало би зупинку ракетних ударів, мобілізації та щоденних втрат.

Також відзначається масштабний економічний компонент – фактично найбільший «план Маршалла» XXI століття. Сума у близько $200 млрд дозволила б розгорнути інвестиційний цикл, модернізувати ключову інфраструктуру та створити нові економічні кластери в співпраці зі США та ЄС.

Окремим позитивом ШІ називає гарантії безпеки від США, що можуть частково замінити або навіть підсилити механізми, подібні до статті 5 НАТО, у разі їх повноцінної реалізації.

План також відкриває шлях до прискореної інтеграції в ЄС та містить широкий гуманітарний блок – повернення депортованих дітей, полонених, цивільних, а також механізми возз’єднання сімей.

Серед інших позитивів – вихід Росії з частини зайнятих територій, стабілізація ситуації навколо ядерних ризиків та відновлення повноцінної логістики й експорту.

Водночас аналіз визначає низку суттєвих загроз. Найбільш значущою з них є юридичне закріплення втрати Криму, Донецької та Луганської областей, а також частини нинішньо контрольованих Україною районів Донбасу та + фактична лінія заморожування на Запоріжжі й Херсоні. ШІ оцінює це як стратегічну втрату та фіксацію результатів російської агресії.

Значним мінусом вважається пропозиція про постійний нейтралітет України, що означає заборону вступу до НАТО, розміщення іноземних баз та обмеження у сфері оборони. Це фактично зменшує суверенітет у питанні безпеки і створює залежність від політичної волі США.

Серед інших ризиків:

амністія для всіх російських військових і злочинів, що скасовує перспективу міжнародної відповідальності;

часткова втрата контролю над Запорізькою АЕС;

повернення Росії до світової економіки та G8, що може дозволити їй відновити ресурси для майбутньої агресії;

можлива дестабілізація через вибори за 100 днів після підписання.

Згідно з узагальненою оцінкою, план дає Україні мир зараз і масштабну економічну підтримку, але водночас створює глибокі стратегічні ризики, включаючи втрату частини територій, обмеження оборонного суверенітету та відсутність довгострокових гарантій від повторної агресії.

ШІ характеризує документ як такий, що «припиняє війну, але не ліквідує загрозу».

Європейські лідери працюють над ще однією версією плану завершення війни в Україні. У порівнянні з американським він буде значно справедливішим для України.

Нагадаємо, адміністрація президента США Дональда Трампа представила план завершення війни, що складається з 28 пунктів. Він передбачає значні поступки з боку Києва, включаючи обмеження чисельності української армії, відмову від вступу в НАТО та визнання частини українських територій російськими. Пропозиція також включає гарантії безпеки для України, а також економічну та інфраструктурну підтримку для відновлення країни.