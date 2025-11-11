Головна Техно Авто
search button user button menu button

Китайський гібридний позашляховик встановив новий світовий рекорд Гіннесса

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Китайський гібридний позашляховик встановив новий світовий рекорд Гіннесса
Китайський гібрид Hongqi HS6 PHEV побив рекорд, подолавши шлях у 2327 км
фото: vietnam.vn

Позашляховик Hongqi HS6 подолав маршрут довжиною 2325 кілометрів

Китайський автовиробник FAW досяг нової віхи: його позашляховик Hongqi HS6 з гібридною установкою, що підзаряджається (PHEV), встановив новий світовий рекорд Гіннесса за найбільшу відстань, пройдену на одному заряді батареї та повному баку пального. Про це пише «Главком» із посиланням на Vietnam.vn.

Позашляховик Hongqi HS6 подолав маршрут довжиною 2325 кілометрів. Старт відбувся 30 жовтня у Шангрі-Ла, а фініш 3 листопада – у Гуанчжоу.

Автомобіль проїхав через такі міста, як Куньмін, Байсє та Учжоу, наочно продемонструвавши свою витривалість та паливну економічність.

Цей рекорд підкреслює стрімкий прогрес інженерної думки Hongqi та прагнення бренду розвивати стійкі гібридні технології з великим запасом ходу для світового ринку. Перевершивши попередніх рекордсменів, таких як Chery Fulwin T10, позашляховик Hongqi HS6 задав нові стандарти витривалості та ефективності для гібридних моделей. 

Попередні продажі моделі HS6 PHEV стартують у Китаї 15 листопада. Це стане черговим кроком у рамках глобальної експансії бренду.

Окрім внутрішнього ринку, Hongqi планує вихід на ринки Європи та Близького Сходу, прагнучи закріпитися у преміальному сегменті гібридних позашляховиків. Модель Hongqi HS6 відображає підхід компанії, який поєднує перевірену інженерну міць з витонченим дизайном і комфортом.

Світовий рекорд Гіннесса слугує доказом надійного інженерного опрацювання моделі, а її дизайн підтверджує, що китайські автовиробники стають дедалі більш конкурентоспроможними у преміум-сегменті на рівні технологій та якості виконання.

До слова, попит на автомобілі китайського походження в Україні продовжує зростати. З січня по вересень 2025 року українці придбали 14 684 одиниці легкових авто, ввезених із Китаю. Збільшення відбулося на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.

Читайте також:

Теги: рекорд автомобіль технології Електромобілі Китай

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інтерес до зближення між Вашингтоном і країнами Центральної Азії має взаємний характер
«Маршрут Трампа»: як США витісняють Росію з Кавказу і Центральної Азії
9 листопада, 14:01
Трамп: Ми будемо говорити з ним (із Зеленським - «Главком») про війну. І ми поговоримо про те, що, як я розумію, вони хочуть перейти в наступ
Трамп та Зеленський обговорять український наступ, в YouTube стався збій: головне за ніч
16 жовтня, 05:43
Борис Джонсон: «Я люблю ChatGPT. Я його обожнюю»
Борис Джонсон розповів про свою любов до ChatGPT та зробив неочікувану заяву
17 жовтня, 11:32
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
Reuters: США та ЄС тиснуть на Азію через купівлю російську нафту
18 жовтня, 07:47
Літаки Китаю опинились під загрозою через погрози Трампа
Трамп пригрозив Китаю припинити постачання запчастин для літаків
21 жовтня, 22:23
Буданов уникнув питань щодо позиції президента США Дональда Трампа про завершення війни в Україні
Буданов назвав головну умову завершення війни
25 жовтня, 15:18
З 29 вересня «АвтоВАЗ» офіційно перейшов на чотириденку
Найбільший російський автовиробник переводить робітників на підсобні роботи
27 жовтня, 07:15
Урочиста церемонія пройшла на військово-морській базі у місті Санья за участю китайського лідера Сі Цзіньпіна
Китай спустив на воду найпотужніший авіаносець
7 листопада, 20:08
Джим Фарлі розповів про 100% мито, глобальну боротьбу та перевагу Xiaomi
«Китай може вибити всіх із бізнесу»: керівник Ford б’є на сполох через електромобілі
4 листопада, 11:31

Авто

Китайський гібридний позашляховик встановив новий світовий рекорд Гіннесса
Китайський гібридний позашляховик встановив новий світовий рекорд Гіннесса
Європа розслідує здатність Китаю дистанційно вимикати деякі електробуси
Європа розслідує здатність Китаю дистанційно вимикати деякі електробуси
Водії Нідерландів позиваються до BMW за можливий обман щодо дизельних автомобілів
Водії Нідерландів позиваються до BMW за можливий обман щодо дизельних автомобілів
Honda відкликала понад 400 тис. автомобілів через ризик втрати коліс
Honda відкликала понад 400 тис. автомобілів через ризик втрати коліс
Ринок «подарованих» авто в Україні закріпив статус практичності: які автомобілі найбільш популярні
Ринок «подарованих» авто в Україні закріпив статус практичності: які автомобілі найбільш популярні
В Україні патрульні штрафують авто зі США. Як цього уникнути
В Україні патрульні штрафують авто зі США. Як цього уникнути

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua