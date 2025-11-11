Китайський гібридний позашляховик встановив новий світовий рекорд Гіннесса

Позашляховик Hongqi HS6 подолав маршрут довжиною 2325 кілометрів

Китайський автовиробник FAW досяг нової віхи: його позашляховик Hongqi HS6 з гібридною установкою, що підзаряджається (PHEV), встановив новий світовий рекорд Гіннесса за найбільшу відстань, пройдену на одному заряді батареї та повному баку пального. Про це пише «Главком» із посиланням на Vietnam.vn.

Позашляховик Hongqi HS6 подолав маршрут довжиною 2325 кілометрів. Старт відбувся 30 жовтня у Шангрі-Ла, а фініш 3 листопада – у Гуанчжоу.

Автомобіль проїхав через такі міста, як Куньмін, Байсє та Учжоу, наочно продемонструвавши свою витривалість та паливну економічність.

Цей рекорд підкреслює стрімкий прогрес інженерної думки Hongqi та прагнення бренду розвивати стійкі гібридні технології з великим запасом ходу для світового ринку. Перевершивши попередніх рекордсменів, таких як Chery Fulwin T10, позашляховик Hongqi HS6 задав нові стандарти витривалості та ефективності для гібридних моделей.

Попередні продажі моделі HS6 PHEV стартують у Китаї 15 листопада. Це стане черговим кроком у рамках глобальної експансії бренду.

Окрім внутрішнього ринку, Hongqi планує вихід на ринки Європи та Близького Сходу, прагнучи закріпитися у преміальному сегменті гібридних позашляховиків. Модель Hongqi HS6 відображає підхід компанії, який поєднує перевірену інженерну міць з витонченим дизайном і комфортом.

Світовий рекорд Гіннесса слугує доказом надійного інженерного опрацювання моделі, а її дизайн підтверджує, що китайські автовиробники стають дедалі більш конкурентоспроможними у преміум-сегменті на рівні технологій та якості виконання.

До слова, попит на автомобілі китайського походження в Україні продовжує зростати. З січня по вересень 2025 року українці придбали 14 684 одиниці легкових авто, ввезених із Китаю. Збільшення відбулося на 27% у порівнянні з аналогічним періодом 2024 року.