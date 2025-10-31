Головна Країна Кримінал
Готель нардепа Шуфрича потрапив у поле зору ДБР

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

Слідчі перевіряють можливі порушення при передачі земель державного лісового фонду ТОВ «Мисливський клуб «Кремінка», власником якого є Нестор Шуфрич

Територіальне управління ДБР у Львові розслідує можливі зловживання службовців лісового господарства при передачі землі в користування клубу «Кремінка» на Закарпатті, власником якого є нардеп Нестор Шуфрич. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу від 15 жовтня.

Розслідування стосується можливого зловживання службовим становищем посадовцями Ужгородського надлісництва та філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України», які передали землю в користування клубу «Кремінка».

У 2004 році фірма придбала рекреаційний комплекс з господарським та допоміжними спорудами, нині — готельно-ресторанний комплекс «Дубки». Також із клубом укладали договір земельного сервітуту на 9,9 га, який припинив дію у 2012 році.

За даними ДБР, із 2013 року відсутні документи щодо використання земельної ділянки клубом, включно з договорами оренди, сервітуту або викупу, а також сплати земельного податку та рентної плати.

Комплекс «Дубки» розташований за 6 км від Ужгорода на ділянці 1,5 га, включає готельно-ресторанний корпус, технічні приміщення, альтанки та озеро. Територія огороджена, вхід можливий лише за погодженням з адміністрацією.

Вхід до територій озера відбувається за попереднім бронюванням і плату за готівкові кошти. Вилов риби та оренда альтанок оплачуються згідно з прейскурантом.

На сайті комплексу «Дубки» вказаний номер телефону для звʼязку з дирекцією. Цим телефоном, начебто, користується колишній парламентський помічник Шуфрича, який є керівником його компаній, у тому числі мисливського клубу «Кремінка».

Слідчий ДБР звернувся до суду з клопотанням про огляд земельної ділянки. Але суддя відмовив, посилаючись на те, що слідчий не навів підстав для такого огляду. Клопотання не містить обґрунтування, що доступ до земельної ділянки неможливо отримати в добровільному порядку за допомогою інших слідчих дій. В тому числі, що неможливо оглянути територію за добровільною згодою власника земельної ділянки.

Теги: документи суддя Нестор Шуфрич готель оренда

