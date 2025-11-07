Головна Країна Події в Україні
Сибіга розповів, скільки африканців воюють на боці Росії проти України

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Сибіга розповів, скільки африканців воюють на боці Росії проти України
Понад 1,4 тисячі африканців воюють на боці Росії проти України
фото: ГУР

Очільник МЗС України повідомив, що у лавах російської армії воюють понад 1,4 тисячі громадян із 36 африканських країн

В Україні у складі російської армії воюють щонайменше 1 436 громадян із 36 африканських країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис міністра закордонних справ Андрія Сибіги у соцмережі Telegram.

«Росія вербує громадян африканських країн різними методами. Деяким пропонують гроші, інших обманюють, і вони не усвідомлюють, на що підписуються, або змушують це робити під тиском. Підписання контракту рівнозначне підписанню смертного вироку», – наголосив він.

Очільник МЗС підкреслив, що іноземні громадяни в російській армії мають «сумну долю». Зокрема, більшість із них відразу відправляють на так звані «м’ясні штурми», де їх швидко вбивають. 

«Російське командування розуміє, що за вбитого іноземця не буде відповідальності, тому до них ставляться як до другосортного, витратного людського матеріалу. Більшість найманців не живуть більше місяця», – наголосив Сибіга.

Однак, зазначив урядовець, є два варіанти уникнути такої долі. Насамперед - не йти до лав армії Росії та не підписувати жодних документів з російською владою.

«Я закликаю всі уряди держав Африки публічно застерегти своїх громадян від вступу до російської окупаційної армії. Участь на боці Росії в її загарбницькій війні проти України є незаконною, аморальною та порушує Статут ООН та міжнародне право», – підкреслив він.

Водночас, додав Сибіга, якщо людину вже відправили на передову, то їй потрібно шукати будь-яку можливість дезертирувати та здатися в полон:

«Більшість іноземних найманців, які перебувають в українському полоні, стали військовополоненими під час свого першого бою. Усі вони врятували собі життя. Він додав, що Україна ставиться до військовополонених відповідно до всіх стандартів міжнародного гуманітарного права, тож український полон забезпечує "квиток до життя та можливість повернутися до рідної країни».

Нагадаємо, що у повномасштабній війні проти України Росія активно залучає іноземних найманців, і за останній рік до її збройних сил могли долучитися громадяни щонайменше з 48 країн. Найбільше з них (771 особа) прибули з країн Південної та Східної Азії. На другому місці за чисельністю – громадяни країн колишнього СРСР (523 людини), на третьому – найманці з Африки (72 людини).

Теги: росія Україна війна Африка Андрій Сибіга

