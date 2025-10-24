Угорщина не відмовиться від російської нафти й шукає обхід санкцій США – Орбан

Прем’єр Угорщини заявив, що уряд спільно з компанією MOL працює над схемою обходу обмежень, запроваджених адміністрацією Дональда Трампа проти «Роснафти» та «Лукойлу»

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що його країна намагається знайти спосіб обійти санкції США, які стосуються російських нафтових компаній. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами Орбана, він обговорює ситуацію з керівництвом угорської нафтогазової компанії MOL, яку безпосередньо зачіпають нові санкції, запроваджені американським президентом Дональдом Трампом проти компаній «Роснафта» і «Лукойл».

«Ми працюємо над тим, як обійти ці санкції», – заявив угорський прем’єр, не уточнивши деталей.

Нафтопереробні заводи MOL в Угорщині та Словаччині, сумарна потужність яких становить 14,2 млн тонн нафти на рік, залишаються залежними від постачань через російський трубопровід «Дружба».

Минулого року MOL вже зіштовхнулася з труднощами після того, як Україна запровадила санкції проти «Лукойлу». Щоб уникнути зупинки виробництва, компанія тоді домовилася про купівлю права власності на «уражені» обсяги нафти на кордоні між Білоруссю та Україною.

Нагадаємо, що після запровадження санкцій Росія продає нафту зі знижками, переважно Китаю та Індії. Зараз ціни падають через зменшення світового попиту та нові обмеження США проти російських перевізників. Падіння вартості Urals нижче $50 за барель скорочує прибутки російського бюджету.

Індія є одним із головних покупців російської нафти після запровадження західних санкцій у 2022 році. Тепер індійські компанії побоюються потрапити під вторинні санкції США й намагаються знизити ризики співпраці з підсанкційними постачальниками. Зміна умов контрактів може обмежити обсяги імпорту російської нафти до Індії, що стане відчутним ударом по експортних доходах Москви.