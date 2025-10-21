Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Сенат США відтермінував розгляд нового пакету санкцій проти Росії: причина

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Сенат США відтермінував розгляд нового пакету санкцій проти Росії: причина
Сенат США відтермінував розгляд нового пакету санкцій проти Росії
фото з відкритих джерел

Розгляд питання про санкції може відбутися вже після зустрічі Трампа і Путіна

Сенат США вирішив відкласти розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії через запланований саміт президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті. Про це повідомив лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун, передає «Главком».

Джон Тун заявив, що наразі вони натискають «кнопку паузи» і чекають на підсумки саміту, перед тим як ухвалити рішення щодо подальшого розгляду законопроєкту.

«Ми намагалися працювати в згоді з Білим домом, і зараз зупиняємо процес до саміту», – додав Тун. Він також повідомив, що розгляд питання про санкції може відбутися вже після зустрічі Трампа і Путіна, зазначивши, що голосування, ймовірно, відбудеться впродовж наступних 30 днів.

Лідер республіканців у Сенаті також наголосив, що один із авторів законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, активно працює з Білим домом, аби оцінити, чи може саміт між двома лідерами «допомогти просунути процес уперед».

Водночас Тун зазначив, що навіть якщо саміт не принесе результатів, законопроєкт із санкціями буде важливим інструментом для США, який може бути використаний для тиску на Росію і стимулювання переговорів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що наразі може бути не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. Він планує обговорити це питання з лідерами Республіканської партії в Конгресі.

До слова, висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Єврокомісія очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії вже цього тижня. 

Теги: санкції Сенат США росія переговори

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Володимир Зеленський: «Сигнали «рускіх» далекі від реальності»
Зеленський розказав, що наразі вимагає від України Путін
Вчора, 10:46
Путін підписав указ про мораторій на обнуління паливного демпфера до травня 2026 року
Паливна галузь РФ на колінах, Путін підняв білий прапор
14 жовтня, 16:13
Уламки суден досі РФ не підняла з морського дна, тому витоки мазуту тривають
Екологічна катастрофа: Анапа знову в мазуті через аварію танкерів, що сталася минулого року
14 жовтня, 09:17
Генсек альянсу зазначив, що ймовірний конфлікт між НАТО та Росією мав би зовсім інші масштаби та наслідки
Генсек НАТО назвав Росію «дурною», якщо Путін вирішить напасти на альянс
14 жовтня, 03:16
Лідери України та США зідзвонилися 11 жовтня
Зеленський провів телефонну розмову з Трампом
11 жовтня, 15:40
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
Під Москвою спалахнув об'єкт «Роскосмосу» (відео)
10 жовтня, 22:03
Після зіткнення з баштовою випарною градирнею енергоблока сталася детонація БпЛА
Дрон влетів у Нововоронезьку АЕС внаслідок роботи російського РЕБ
7 жовтня, 17:07
Лінн Сван є переможницею етапів Кубка Світу
Зіркова лижниця зі Швеції готова бойкотувати Олімпіаду у разі допуску росіян
2 жовтня, 11:04
Рубіо пояснив, чому США утримуються від жорстких санкцій проти РФ
Рубіо пояснив, чому США утримуються від жорстких санкцій проти РФ
23 вересня, 16:39

Економіка

Сенат США відтермінував розгляд нового пакету санкцій проти Росії: причина
Сенат США відтермінував розгляд нового пакету санкцій проти Росії: причина
Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту
Російська титановидобувна компанія зменшує робочий тиждень через падіння попиту
У Росії різко впав прибуток однієї з найбільших металургійних компаній
У Росії різко впав прибуток однієї з найбільших металургійних компаній
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
Індія відмовиться від російської нафти? Зеленський оцінив наслідки для Росії
Зеленський оголосив про повну капітуляцію «Газпрому» в Європі
Зеленський оголосив про повну капітуляцію «Газпрому» в Європі
ЄС має намір заборонити продаж цигарок із фільтром
ЄС має намір заборонити продаж цигарок із фільтром

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua