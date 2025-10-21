Сенат США відтермінував розгляд нового пакету санкцій проти Росії: причина

Розгляд питання про санкції може відбутися вже після зустрічі Трампа і Путіна

Сенат США вирішив відкласти розгляд законопроєкту про нові санкції проти Росії через запланований саміт президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна у Будапешті. Про це повідомив лідер республіканської більшості в Сенаті Джон Тун, передає «Главком».

Джон Тун заявив, що наразі вони натискають «кнопку паузи» і чекають на підсумки саміту, перед тим як ухвалити рішення щодо подальшого розгляду законопроєкту.

«Ми намагалися працювати в згоді з Білим домом, і зараз зупиняємо процес до саміту», – додав Тун. Він також повідомив, що розгляд питання про санкції може відбутися вже після зустрічі Трампа і Путіна, зазначивши, що голосування, ймовірно, відбудеться впродовж наступних 30 днів.

Лідер республіканців у Сенаті також наголосив, що один із авторів законопроєкту, сенатор Ліндсі Грем, активно працює з Білим домом, аби оцінити, чи може саміт між двома лідерами «допомогти просунути процес уперед».

Водночас Тун зазначив, що навіть якщо саміт не принесе результатів, законопроєкт із санкціями буде важливим інструментом для США, який може бути використаний для тиску на Росію і стимулювання переговорів.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп заявив, що наразі може бути не найкращий час для запровадження нових санкцій проти Росії. Він планує обговорити це питання з лідерами Республіканської партії в Конгресі.

До слова, висока представниця Євросоюзу Кая Каллас заявила, що Єврокомісія очікує ухвалення 19-го пакета санкцій проти Росії вже цього тижня.