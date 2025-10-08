Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росія почала масово вербувати кубинців на війну проти України – Forbes

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Росія почала масово вербувати кубинців на війну проти України – Forbes
Для Кремля вигідно використовувати найманців, адже смерть іноземця не викликає суспільного резонансу в Росії
фото з відкритих джерел

За Росію можуть піти воювати до 25 тисяч кубинців, що зробить їх найбільшим іноземним контингентом на фронті

Росія все більше покладається на іноземних військових, і тепер у центрі уваги опинилися кубинці. Їх масове залучення змінює характер конфлікту та піднімає нові питання безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

За даними української розвідки, за Росію на фронті можуть воювати до 25 тис. кубинців, що робить їх найбільшим іноземним контингентом у конфлікті. В українській розвідці наголошують, що для Кремля вигідно використовувати кубинських найманців, адже смерть іноземця не викликає суспільного резонансу в Росії та не потребує виплат.

Основним стимулом для кубинців є фінансова мотивація: їм обіцяють по $2 тис. на місяць – у десятки разів більше за середню зарплату на острові. Деякі добровільно підписують контракти, а деякі стверджують, що були обмануті: замість обіцяної роботи в Росії їх відправляли на передову. Хоча офіційно Гавана спростовує такі дії, експерти вважають, що масове вербування без згоди влади неможливе.

Залучення кубинців дозволяє Кремлю вести війну, зменшуючи внутрішні втрати та зберігаючи політичну стабільність. Іноземці при цьому отримують бойовий досвід та навички сучасного ведення війни, включно з використанням безпілотників.

Експерти попереджають, що присутність кубинських підрозділів не лише посилює тиск на український фронт, а й створює ризики поширення військового досвіду у інших регіонах.

Як повідомлялося, у Кремлі зростає занепокоєння, що повернення з фронту десятків тисяч військових і колишніх ув’язнених спровокує сплеск злочинності та соціальну дестабілізацію. Ситуацію вже порівнюють з 1990-ми роками, коли ветерани афганської війни створювали банди та мафіозні угруповання. 

«Російська влада визнає, що демобілізація учасників війни проти України несе серйозні внутрішні ризики. За оцінками кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності Путіну», – йдеться у повідомленні.

Раніше російський диктатор Володимир Путін образився на слова американського лідера Дональда Трампа про те, що Росія – це «паперовий тигр». 

Очільник Кремля стверджує, що Росія начебто не «паперовий тигр». Він кинув виклик НАТО, запропонувавши альянсу розібратися з Москвою. «Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО? Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром», – заявив російський диктатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. На думку Трампа, російський диктатор нічого не робить для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

«Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: «Знаєш, ти маєш жахливий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?» – сказав Трамп.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що намагався вступити в НАТО, однак йому двічі відмовили з «порогу».

Теги: іноземці смерть Forbes фронт росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін звинуватив Україну у нібито завданні ударів «по мирних об’єктах на території Росії»
Путін назвав вторгнення в Україну «правильним і своєчасним»
Сьогодні, 01:30
Правоохоронці затримали фігурантів справи під час передачі коштів за пістолет, який мав стати знаряддям злочину
Замах на вбивство заступника міністра охорони здоров’я: справа дійшла до суду
Вчора, 13:46
Минулого тижня Данія вже зіткнулася з проявом гібридної агресії
Росія веде гібридну війну проти Данії – розвідка
3 жовтня, 12:43
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
Частина Чернігівщини знеструмлена через російську атаку
30 вересня, 09:02
Тактика «тисячи порізів»: окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
Тактика «тисячи порізів»: окупанти переносять атаки на нові напрямки після провалів на Донеччині
28 вересня, 08:19
Лише за тиждень Росія застосувала понад 1500 ударних дронів
Зеленський пояснив, як змусити Росію до миру
21 вересня, 10:54
Розглядати російський кредитний ринок як драйвер зростання економіки найближчим часом безглуздо
Шлях російської економіки на кладовище історії прискорився
19 вересня, 18:28
Андрій Синишин приєднався до Сил оборони з початком повномасштабного вторгнення Росії
Підтверджено загибель актора Андрія Синишина, який зник безвісти в квітні
11 вересня, 23:41
Унаслідок удару пошкоджено фасад будівлі
Росія визнала влучання в будинок уряду Білгородщини
10 вересня, 10:22

Соціум

Росія почала масово вербувати кубинців на війну проти України – Forbes
Росія почала масово вербувати кубинців на війну проти України – Forbes
Путін назвав вторгнення в Україну «правильним і своєчасним»
Путін назвав вторгнення в Україну «правильним і своєчасним»
У день народження Путіна мер якутського міста оголосив траур
У день народження Путіна мер якутського міста оголосив траур
У Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на території турбінного заводу (відео)
У Єкатеринбурзі спалахнула пожежа на території турбінного заводу (відео)
Таємні діти Путіна та Кабаєвої. Нові подробиці (фото)
Таємні діти Путіна та Кабаєвої. Нові подробиці (фото)
Шлюб стає прерогативою заможних: WSJ пояснює причину
Шлюб стає прерогативою заможних: WSJ пояснює причину

Новини

В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
Вчора, 05:54
Репер P.Diddy отримав вирок за скандальні секс-вечірки
4 жовтня, 15:07
Ізраїль припиняє наступ на місто Газа: названо причину
4 жовтня, 08:59
Міненерго пояснило, скільки часу Запорізька АЕС протримається на резервному живленні
1 жовтня, 19:19
«Нас били за те, що в камері були зайві шкарпетки». Свідчення українських полонених з мордовської колонії
30 вересня, 04:00
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 29 вересня
29 вересня, 06:01

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua