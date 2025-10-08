Росія почала масово вербувати кубинців на війну проти України – Forbes

Для Кремля вигідно використовувати найманців, адже смерть іноземця не викликає суспільного резонансу в Росії

За Росію можуть піти воювати до 25 тисяч кубинців, що зробить їх найбільшим іноземним контингентом на фронті

Росія все більше покладається на іноземних військових, і тепер у центрі уваги опинилися кубинці. Їх масове залучення змінює характер конфлікту та піднімає нові питання безпеки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

За даними української розвідки, за Росію на фронті можуть воювати до 25 тис. кубинців, що робить їх найбільшим іноземним контингентом у конфлікті. В українській розвідці наголошують, що для Кремля вигідно використовувати кубинських найманців, адже смерть іноземця не викликає суспільного резонансу в Росії та не потребує виплат.

Основним стимулом для кубинців є фінансова мотивація: їм обіцяють по $2 тис. на місяць – у десятки разів більше за середню зарплату на острові. Деякі добровільно підписують контракти, а деякі стверджують, що були обмануті: замість обіцяної роботи в Росії їх відправляли на передову. Хоча офіційно Гавана спростовує такі дії, експерти вважають, що масове вербування без згоди влади неможливе.

Залучення кубинців дозволяє Кремлю вести війну, зменшуючи внутрішні втрати та зберігаючи політичну стабільність. Іноземці при цьому отримують бойовий досвід та навички сучасного ведення війни, включно з використанням безпілотників.

Експерти попереджають, що присутність кубинських підрозділів не лише посилює тиск на український фронт, а й створює ризики поширення військового досвіду у інших регіонах.

Як повідомлялося, у Кремлі зростає занепокоєння, що повернення з фронту десятків тисяч військових і колишніх ув’язнених спровокує сплеск злочинності та соціальну дестабілізацію. Ситуацію вже порівнюють з 1990-ми роками, коли ветерани афганської війни створювали банди та мафіозні угруповання.

«Російська влада визнає, що демобілізація учасників війни проти України несе серйозні внутрішні ризики. За оцінками кремля, ветерани можуть стати каталізатором кримінальної та політичної дестабілізації, здатної розхитати систему, побудовану навколо особистої лояльності Путіну», – йдеться у повідомленні.

Раніше російський диктатор Володимир Путін образився на слова американського лідера Дональда Трампа про те, що Росія – це «паперовий тигр».

Очільник Кремля стверджує, що Росія начебто не «паперовий тигр». Він кинув виклик НАТО, запропонувавши альянсу розібратися з Москвою. «Якщо Росія – паперовий тигр, то що тоді НАТО? Ідіть та спробуйте розібратися із паперовим тигром», – заявив російський диктатор.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп знову заявив про розчарування російським диктатором Володимиром Путіним. На думку Трампа, російський диктатор нічого не робить для того, щоб розв'язати війну в Україні дипломатичними методами.

«Я справді думав, що на Алясці у нас була гарна зустріч з Путіним. Але потім він знову почав пускати дрони на Київ. Я так розчарований президентом Путіним. Я думав, він покінчить з цією справою. Він мав покінчити з цією війною за тиждень... І я сказав йому: «Знаєш, ти маєш жахливий вигляд. Ти вже четвертий рік ведеш війну, яка мала б закінчитися за тиждень. Ти що, паперовий тигр?» – сказав Трамп.

До слова, російський диктатор Володимир Путін заявив, що намагався вступити в НАТО, однак йому двічі відмовили з «порогу».