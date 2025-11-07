Головна Світ Політика
МЗС відповіло на закиди Грузії про перешкоджання України вступу до ЄС

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Сибіга заявив, що грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі
фото: Reuters

«Усі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС – в Тбілісі, а не в Києві»

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відповів на звинувачення Грузії, зазначивши, що всі причини поганих результатів на шляху вступу Грузії до ЄС залежать не від Києва, а від Тбілісі. Про це Сибіга написав у соціальній мережі, пише «Главком».

Сибіга заявив, що грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі та додав, що Україна підтримує прагнення грузинського народу до європейської інтеграції, попри політику чинного уряду Грузії.

«Грузинській стороні не слід ображатися на своє відображення в дзеркалі. Що ж до України, то ми бажаємо дружньому грузинському народу лише одного: щоб він врешті-решт реалізував свої європейські прагнення, попри політику нинішнього уряду. Грузія – це Європа, а не «Русский мир», – написав Сибіга у відповідь на закиди очільниці МЗС Грузії Маки Бочорішвілі.

Нагадаємо, Бочорішвілі заявила, що Україна у різних формах виступає проти інтеграції її країни до Європейського Союзу. 

«Шлях інтеграції Грузії до ЄС супроводжувався негативним ставленням України – щоб Грузія не отримала статусу кандидата. Ми бачили кампанії у 2022-2023 роках, у яких Україна в різних формах виступала проти нашої євроінтеграції», – заявила глава МЗС.

Очільниця грузинського зовнішньополітичного відомства додала, що Україна не є членом Євросоюзу, а тому «не може мати жодних застережень» щодо процесу вступу Грузії до ЄС. Коментуючи заяви посла ЄС у Тбілісі Павла Герчинського, Бочорішвілі наголосила, що його позиція повністю збігається із заявами європейських лідерів.

Теги: Європа Грузія Європейський Союз Андрій Сибіга

