Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла

Щонайменше 13 багатоквартирних будинків пошкоджені внаслідок атаки на Запоріжжя

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

«Вже троє поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік. Усім постраждалим надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

За даними влади, щонайменше 13 багатоквартирних будинків пошкоджені внаслідок атаки на Запоріжжя. У них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.

На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня російські окупаційні війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя. За попередніми даними, пошкоджено житловий будинок. Внаслідок атаки було зафіксовано займання гаражів та автомобілів.