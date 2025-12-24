Головна Країна Події в Україні
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла
РФ частково зруйнувала гаражний кооператив
фото: Національна поліція України

Щонайменше 13 багатоквартирних будинків пошкоджені внаслідок атаки на Запоріжжя

У Запоріжжі збільшилася кількість постраждалих внаслідок російської атаки. Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, пише «Главком».

«Вже троє поранених: збільшується кількість постраждалих внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. До лікарів звернулися жінки 75 та 35 років та 46-річний чоловік. Усім постраждалим надається необхідна допомога», – йдеться у повідомленні.

Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла фото 1

За даними влади, щонайменше 13 багатоквартирних будинків пошкоджені внаслідок атаки на Запоріжжя. У них вибиті вікна, зруйновані балкони та лоджії.

Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла фото 2

На місцях руйнувань вже працюють комунальники, а фахівці районних адміністрацій обстежують територію, щоб зафіксувати усі пошкодження.

Нагадаємо, у ніч на 24 грудня російські окупаційні війська завдали удару по одному з районів Запоріжжя. За попередніми даними, пошкоджено житловий будинок. Внаслідок атаки було зафіксовано займання гаражів та автомобілів.

Теги: Запоріжжя війна

