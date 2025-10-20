Головна Світ Соціум
В Росії знову палає Оренбурзький газопереробний завод

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
В Росії знову палає Оренбурзький газопереробний завод
Вчора по ньому вже били дрони
В Оренбурзі знову спалахнула масштабна пожежа на газопереробному заводі

На території Оренбурзького газопереробного заводу (ГПЗ) сьогодні знову спалахнула масштабна пожежа. Це вже другий інцидент на цьому стратегічному об'єкті за останні дві доби. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Exilenova+.

Наразі незрозуміло, чи є нинішня пожежа наслідком повторної атаки, чи це чергова «аварія» на підприємстві, розташованому приблизно за 1250 км від кордону з Україною.

Оренбурзький ГПЗ є одним із найбільших у РФ, здатний переробляти до 45 млрд кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, що в ніч на 19 жовтня по заводу вже було завдано удару. Тоді Генеральний штаб Збройних Сил України підтвердив ураження Оренбурзького ГПЗ, а також Новокуйбишевського НПЗ та бази ПММ у Бердянську. У Генштабі наголосили, що ці операції є частиною комплексу заходів, спрямованих на «підрив воєнно-промислової бази РФ».

За даними українських військових, внаслідок нічної атаки на Оренбурзькому ГПЗ було зафіксовано вибухи та масштабну пожежу, і попередньо було уражено одну з установок переробки та очищення газу. Губернатор Оренбурзької області Євгеній Солнцев тоді підтвердив атаку дронів і часткове пошкодження інфраструктури заводу.

