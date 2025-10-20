Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
Злочинці переконали 18-річного футболіста в тому, що він пройде перегляд у професійному футбольному клубі
Сенегальський воротар Шейк Туре був знайдений мертвим після викрадення в Гані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на De Telegraaf.
Повідомляється, що злочинці переконали 18-річного футболіста в тому, що він пройде перегляд у професійному футбольному клубі, потім викрали та вимагали велику суму за звільнення у його родини.
Зазначається, що рідні хлопця не змогли зібрати потрібні кошти.
Влада Гани наразі встановлює точну причину смерті футболіста. У посольстві Сенегалу зазначили, що після отримання необхідних дозволів тіло Туре доставлять на батьківщину.
