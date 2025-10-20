Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
Влада Гани наразі встановлює точну причину смерті футболіста

Злочинці переконали 18-річного футболіста в тому, що він пройде перегляд у професійному футбольному клубі

Сенегальський воротар Шейк Туре був знайдений мертвим після викрадення в Гані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на  De Telegraaf.

Повідомляється, що злочинці переконали 18-річного футболіста в тому, що він пройде перегляд у професійному футбольному клубі, потім викрали та вимагали велику суму за звільнення у його родини. 

Зазначається, що рідні хлопця не змогли зібрати потрібні кошти.

Влада Гани наразі встановлює точну причину смерті футболіста. У посольстві Сенегалу зазначили, що після отримання необхідних дозволів тіло Туре доставлять на батьківщину.

Як повідомляв «Главком», збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу.

Нагадаємо, Україна у напруженому поєдинку перемогла Ісландію у поєдинку кваліфікації чемпіонату світу з футболу.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Ісландія – Україна 3:5 (1:3)

Голи: Еллертссон, 35, Гудмундссон, 59, 75 – Маліновський, 14, 45+5, Гуцуляк, 45, Калюжний, 85, Очеретько, 89

У другому турі кваліфікації до Чемпіонату світу-2026 збірна України з футболу зіграла внічию з Азербайджаном – 1:1.

Відбір чемпіонату світу. Група D

Азербайджан – Україна 1:1 (0:0).

Голи: Махмудов (72, з пен.) – Судаков (51).

Раніше збірна України зазнала поразки від Франції з рахунком 0:2 у відбірковому матчі до чемпіонату світу 2026. Матч відбувся на стадіоні у Вроцлаві, Польща.

До слова, під час важливого відбіркового матчу до чемпіонату світу 2026 між збірними України та Франції, українські фанати продемонстрували свою підтримку національній команді, розгорнувши величезний банер із написом «Фортеця Європи».

Теги: Африка НОВИНИ ФУТБОЛУ викрадення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канчельскіс проживає у РФ та публічно не засуджує російську агресію проти України
«Не знаю, як вони виживають». Ексгравець «Динамо» розповів про складне життя в Англії
18 жовтня, 11:46
Синьо-жовті мають 1555,36 бала.
Україна піднялася в рейтингу ФІФА: яке місце посідає наша збірна
17 жовтня, 14:59
На стадії 1/8 фіналу Кубку України змагатимуться команди, які здобули перемоги на етапі 1/16 фіналу
Став відомий розклад матчів 1/8 фіналу Кубку України з футболу
17 жовтня, 13:30
Українка виступить у ролі помічника на лінії румунки Іонели Песу
Українська арбітриня працюватиме на матчі дівочого чемпіонату світу з футболу
17 жовтня, 12:55
Українці відкрили рахунок на 30-й хвилині
Збірна України здобула важливу перемогу над Азербайджаном у відборі на чемпіонат світу
13 жовтня, 23:50
Сьогоднішній поєдинок Ісландія – Україна стане п’ятою зустріччю суперників в історії
Стала відома заявка збірної України з футболу на матч проти Ісландії
10 жовтня, 12:56
Файза Ламарі: Поза полем у Мбаппе немає особистого життя, але він сам зробив цей вибір
«Можеш уявити жінку в такому безладі?». Мама Мбаппе розповіла про особисте життя гравця
8 жовтня, 13:50
«Кривбас» припинив боротьбу за Кубок України
«Кривбас» втратив місце в 1/8 фіналу Кубку України
26 вересня, 08:01
Керівники трьох країн кажуть, що хочуть створити «місцеві механізми для зміцнення миру та справедливості»
Три західноафриканські країни оголосили про вихід із Міжнародного кримінального суду
23 вересня, 12:44

Новини

Російський футболіст, який грав на чемпіонаті світу, потрапив до бази «Миротворця»
Російський футболіст, який грав на чемпіонаті світу, потрапив до бази «Миротворця»
Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
Юний сенегальський воротар під приводом запрошення на перегляд був викрадений, а потім – вбитий
Українські баскетболісти за кордоном: Зотов оформив дабл-дабл, Герун набрав 24 очки
Українські баскетболісти за кордоном: Зотов оформив дабл-дабл, Герун набрав 24 очки
Українська арбітриня знову працюватиме на грі дівочого чемпіонату світу з футболу
Українська арбітриня знову працюватиме на грі дівочого чемпіонату світу з футболу
Савицький здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці
Савицький здобув бронзу на етапі гранпрі з дзюдо у Мексиці
Два українці пробилися у фінали чемпіонату світу зі спортивної гімнастики
Два українці пробилися у фінали чемпіонату світу зі спортивної гімнастики

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Сьогодні, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua