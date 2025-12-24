Втрати ворога станом на 24 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 24 грудня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 24 грудня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 24 грудня втратила:
- особового складу – близько 1 200 370 (+1 090) осіб.
- танків – 11 449 (+3) од.
- бойових броньованих машин – 23 796 (+4) од.
- артилерійських систем – 35 376 (+45) од.
- РСЗВ – 1 579 (+3) од.
- засоби ППО – 1 263 (+0) од.
- літаків – 434 (+0) од.
- гелікоптерів – 347 (+0) од.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 197 (+1 031) од.
- крилаті ракети – 4 107 (+34) од.
- кораблі/катери – 28 (+0) од.
- підводні човни – 2 (+0) од.
- автомобільна техніка та автоцистерни – 71 125 (+159) од.
- спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
Нагадаємо, триває 1400-й день повномасштабної війни в Україні.
