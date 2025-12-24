Головна Країна Події в Україні
Втрати ворога станом на 24 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ

glavcom.ua
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11 449 танків
Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 090 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок середи, 24 грудня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 24 грудня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 24 грудня втратила:

  • особового складу – близько 1 200 370 (+1 090) осіб.
  • танків – 11 449 (+3) од.
  • бойових броньованих машин – 23 796 (+4) од.
  • артилерійських систем – 35 376 (+45) од.
  • РСЗВ – 1 579 (+3) од.
  • засоби ППО – 1 263 (+0) од.
  • літаків – 434 (+0) од.
  • гелікоптерів – 347 (+0) од.
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 94 197 (+1 031) од.
  • крилаті ракети – 4 107 (+34) од.
  • кораблі/катери – 28 (+0) од.
  • підводні човни – 2 (+0) од.
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 71 125 (+159) од.
  • спеціальна техніка – 4 029 (+0) од.
інфографіка: Генштаб ЗСУ/Facebook

Нагадаємо, триває 1400-й день повномасштабної війни в Україні.

