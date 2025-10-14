Росія вичерпала понад 50% запасів бронетехніки та артилерії – дослідження

Запаси артилерії у РФ зменшилися: 39% від початкового запасу зараз залишається на складах

Osint-дослідник Jompy опублікував оновлений аналіз бронетанкових резервів Росії на основі супутникових знімків та інвентаризаційних перевірок. Більшість транспортних засобів, що залишилися на зберіганні, знаходяться в поганому стані, залишаючи лише кілька десятків танків, які можна назвати «придатними». Про це повідомляє «Главком».

В таблиці Jompy, що містить дані про транспортні засоби, які знаходяться на російських складах, танки класифіковано за станом та ремонтопридатністю:

«задовільний» стан: 92 танки Т-72Б;

«поганий» стан: 1606 танків (за даними дослідника, приблизно 60 % з них – старі моделі Т-64, Т-72 «Урал/А» та Т-80УД);

«гірший»/зруйнований стан: 844 танки – описані як такі, що не підлягають ремонту.

За даними дослідження, ремонтопридатний запас (повільніше повертається до служби) складається з 684 одиниць техніки, що розподіляються наступним чином: Т-55 – 17, Т-62 – 501, Т-72Б – 157. Ці цифри відображають те, що залишилося на складах після великих хвиль повторної активації, розбирання на запчастини та бойових втрат. Ширший підрахунок переміщень зі складів на фронт показує, наскільки сильно Росія вже вичерпала свої законсервовані запаси.

Щодо передвоєнних запасів на складах у порівнянні з тим, що було вилучено для ремонту та розгортання, Росія відновила та повернула до служби 4800 танків із приблизно 7342, що зберігалися на складах до війни.

Подібна картина спостерігається і з іншими типами техніки. З приблизно 7 723 БМП класу BMP, що зберігалися до великої війни, 4 931 було мобілізовано для використання, залишивши в складах лише невелику частину справді придатних для експлуатації запасних частин.

Запаси артилерії також зменшилися: з приблизно 23 602 артилерійських знарядь, що були на озброєнні до великої війни (включаючи міномети та зенітні гармати), близько 14 483 були відновлені для використання, і, за оцінками, 39% від початкового запасу зараз залишається на складах.

«Росія вичерпала більше половини своїх запасів бронетехніки та артилерії і все більше покладається на старі, зношені машини та деталі, вилучені з інших машин, щоб підтримувати боєздатність своїх підрозділів», – йдеться у дослідженні.

Зауважимо, РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 11256 танків.