Сили оборони спростували повну окупацію Оріхово-Василівки

Угруповання військ «Схід»: Обстановка залишається складною та динамічною

Сили оборони спростували поширену інформацію про повну окупацію Оріхово-Василівки у Донецькій області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на угруповання військ «Схід».

«Днями деякі українські інформаційні ресурси поширили недостовірну інформацію про те, що населений пункт Оріхово-Василівка на Донеччині нібито перебуває під повним контролем противника. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські війська продовжують перебувати в районі населеного пункту, утримуючи займані позиції. Військовослужбовці 30 ОМБр відбивають атаки противника та знищують його живу силу, попри значний тиск зі сторони окупаційних військ.

«Обстановка залишається складною та динамічною, однак твердження про повну окупацію населеного пункту є передчасними та некоректними. Закликаємо представників медіа та адміністраторів інформаційних ресурсів перевіряти джерела інформації та користуватися виключно офіційними повідомленнями», – наголошує угруповання військ «Схід».

Водночас, за даними аналітичного проєкту DeepState, окупанти просунулись поблизу та в самому населеному пункті Оріхово-Василівка Донецької області.