1418-й день війни стане вироком для Путіна – The Times

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
1418-й день війни стане вироком для Путіна – The Times
Прагнення Путіна – не захоплення територій, а повна ліквідація незалежності України
фото з відкритих джерел

Російський диктатор намагається повторити шлях Сталіна, але зазнає фіаско

У 2026 році Путін відзначає 26 років при владі, фактично зрівнявшись за тривалістю правління з найвідомішими російськими монархами та лідерами радянської доби. Вже 12 січня повномасштабна агресія проти України досягне позначки у 1418 днів. Ця цифра має особливе значення для Кремля, адже саме стільки тривала німецько-радянська війна, культ перемоги у якій став фундаментом сучасного російського режиму. Це порівняння демонструє повний провал путінської військової машини, інформує «Главком» із посиланням на The Times.

За аналогічний період у 1418 днів армія Сталіна пройшла шлях від Волги до Берліна, повністю розгромивши ворога. Натомість війська Путіна за цей же час фактично застрягли в районі Покровська, просунувшись лише на кілька десятків кілометрів від позицій лютого 2022 року. Для диктатора, який марить військовою славою минулого, низька ефективність його армії є прихованим ударом, хоча він і продовжує вдавати, що все йде за планом, аби не виказувати слабкості.

За словами головного редактора розслідувального проєкту «Проєкт» Романа Баданіна, Путін особисто бере участь у військовому плануванні, але опинився в полоні власної «ехо-камери». З його оточення зникли всі, хто був здатний на критичне мислення. Натомість довкола очільника Кремля залишилися лише «зручні» чиновники та люди з відверто неадекватним сприйняттям реальності, які транслюють теорії змов про західні віруси та роботів, що замінять людство.

Аналітики та опозиціонери наголошують, що захоплення територій для Путіна є лише інструментом, а не основною ціллю. Його справжнє прагнення – повна ліквідація незалежності України та усунення прозахідного уряду. Колишній прем’єр-міністр РФ Михайло Касьянов переконаний, що Путін не піде на компроміси, оскільки вважає втрату контролю над Києвом своєю особистою поразкою.

Касьянов також висловив сумнів щодо успіху зусиль адміністрації Дональда Трампа у завершенні війни. На його думку, Вашингтон помилково сприймає конфлікт як особисте протистояння двох лідерів, яких можна помирити за столом переговорів. Насправді ж Путін веде війну на винищення української державності, і будь-які дипломатичні ілюзії Заходу лише допомагають йому затягувати час, використовуючи ресурси, що залишилися, для продовження агресії.

Як відомо, один із найбільш наближених до російського президента посадовців, Дмитро Козак, на другий день повномасштабного вторгнення відкрито виступив проти волі Володимира Путіна. Як повідомляє The New York Times, Козак відмовився транслювати вимогу Кремля щодо повної капітуляції України під час переговорів.

За інформацією журналістів, Козак заявив Путіну, що не розуміє стратегічної мети війни. Коли напруга досягла піка, чиновник підкреслив, що готовий до арешту чи навіть розстрілу, але не виконуватиме наказ. З’ясувалося, що цю розмову через гучний зв’язок чули інші представники кремлівської верхівки.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін не планує зупинятися на досягнутому і все ще прагне нових територіальних загарбань в Україні. Його апетити значно перевищують межі вже захоплених регіонів, про що йдеться у свіжому дослідженні Atlantic Council.

Експерти зазначають, що Кремль продовжує використовувати маніпулятивні історичні наративи для виправдання своєї агресії. Путін систематично проводить паралелі між сучасним вторгненням та загарбницькими війнами Петра І у XVIII столітті, фактично прирівнюючи себе до імперських правителів минулого. Таким чином він намагається легітимізувати спроби знищення української державності в очах власного населення.

До слова, очільник країни-агресорки Володимир Путін зробив чергову цинічну заяву щодо війни проти України. Він фактично висунув Києву ультиматум, погрожуючи продовжувати бойові дії, доки Москва не досягне своїх загарбницьких цілей, якщо українська влада відмовиться від капітуляції під виглядом «миру». 

«Якщо Київ не бажає закінчити справу миром, Росія вирішить усі завдання СВО збройним шляхом», – заявив російський диктатор.

Теги: армія війна путін агресія Вашингтон конфлікт

