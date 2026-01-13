США назвали російські удари під час мирних переговорів незрозумілою ескалацією

Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс зазначила, що Росія та Україна повинні серйозно прагнути миру

Заступниця посла США в ООН Теммі Брюс заявила на екстреному засіданні Ради Безпеки, що США висловлюють жаль з приводу «вражаючої кількості жертв» у майже чотирирічній війні та засуджують постійні та посилюючі атаки Росії на енергетичну та іншу інфраструктуру України. Про це пише «Главком» із посиланням на Associated Press.

«У момент величезного потенціалу, що зумовлений лише безпрецедентною відданістю президента Трампа миру в усьому світі, обидві сторони повинні шукати шляхи деескалації. Однак дії Росії ризикують розширити та посилити війну», – сказала вона.

Брюс нагадала Росії, що майже рік тому вона проголосувала за резолюцію Ради Безпеки, яка закликала до припинення конфлікту в Україні.

«Було б добре, якби Росія підтвердила свої слова діями», – сказала вона на засіданні Ради ООН у понеділок, скликаному Україною.

Брюс підкреслила, що Росія та Україна повинні серйозно прагнути миру та «покласти край цьому кошмару».

Нагадаємо, Україна ініціювала термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через удар Росією «Орєшніком» по Львівщині.

«Росія стверджує, що проти Львівської області було застосовано балістичну ракету середньої дальності, так звану «Орєшнік». Такий удар поблизу кордону ЄС і НАТО є серйозною загрозою безпеці європейського континенту і випробуванням для трансатлантичної спільноти. Ми вимагаємо рішучої реакції на безрозсудні дії Росії. Ми інформуємо Сполучені Штати, європейських партнерів, а також усі країни та міжнародні організації про подробиці цього небезпечного удару через дипломатичні канали», – йдеться у повідомленні міністра закордонних справ Андрія Сибіги.

Як відомо, протягом 2025 року внаслідок російської агресії загинуло приблизно 2400 мирних мешканців України, а ще близько 12 000 осіб дістали поранення. За даними ООН та звітами європейських урядів, рівень смертності серед цивільних зріс майже на третину порівняно з 2024 роком.

Загалом за час повномасштабної війни, що розпочалася у лютому 2022 року, кількість загиблих цивільних сягнула 15 000 осіб (серед них 758 дітей), а кількість поранених перевищила 40 000.