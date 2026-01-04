NYT: Питання гарантій безпеки залишається найскладнішим на шляху до миру в Україні

Головна Світ Політика
фото: Getty Images

Наполегливість України на максимально сильнмх гарантіях безпеки зумовлена крахом Будапештського меморандуму

Остання серія переговорів за участі США дозволила Україні та РФ суттєво наблизитися до підписання мирної угоди. Як повідомляє The New York Times, ключовою умовою Києва залишається отримання дієвих гарантій безпеки, які мають запобігти можливому повторному вторгненню Росії, пише «Главком».

3 січня до України прибули 18 радників із національної безпеки від країн-партнерів для детального опрацювання мирного плану. Президент Володимир Зеленський підтвердив, що підготовка документів щодо відновлення країни, гарантій безпеки та алгоритму припинення війни активно триває. За його прогнозами, фінальні версії планів можуть бути готові вже до кінця січня. Найближчим часом також очікуються консультації з представниками США та країнами так званої «коаліції охочих».

Наполегливість української сторони зумовлена крахом Будапештського меморандуму. Угода 1994 року, згідно з якою Україна відмовилася від ядерного арсеналу, виявилася лише декларативною і не передбачала прямої військової допомоги. На переконання українського уряду, саме розмитість формулювань у минулому дозволила Росії розпочати агресію у 2014 році.

Основні положення проєкту мирного плану:

  • передбачається надання гарантій з боку США, НАТО та європейських країн за принципом Статті 5 Північноатлантичного альянсу;
  • Україна планує зберегти армію у складі 800 000 військовослужбовців у мирний час за умови фінансової підтримки Заходу;
  • чітко визначені терміни вступу до ЄС та укладення двосторонньої безпекової угоди зі США;
  • окремі європейські країни в межах «коаліції охочих» розглядають можливість розміщення своїх військових контингентів на території України.

Наразі головним питанням залишається готовність європейських партнерів взяти на себе конкретні зобов’язання та визначити терміни їх виконання.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що гарантії безпеки мають передбачати фізичну присутність в Україні військових європейських країн. Точного переліку наразі немає, лише відомо, що обов'язково повинні бути війська Франції та Великої Британії. 

Зеленський наголосив, що наразі немає остаточного тексту угоди про гарантії безпеки, тому ще не узгоджена низка важливих деталей. Зокрема, ті що стосуються військової присутності партнерів в Україні.

Нагадаємо, 28 грудня президент України Володимир Зеленський та американський лідер Дональд Трамп провели переговори у США. 

Як відомо, Дональд Трамп заявив про готовність відвідати Україну та виступити перед Верховною Радою, якщо такий крок сприятиме зупиненню війни. За словами президента США, він не вважає цей візит обов'язковим, проте готовий на нього заради порятунку тисяч життів щомісяця.

До слова, Україна та США досягли фінальної стадії підготовки спільного плану врегулювання, який складається з 20 пунктів.  За словами українського лідера, документ узгоджено вже на 90%.

Зокрема, президент розповів, якими будуть наступні кроки перемовин щодо досягнення миру. Також Зеленський заявив, що американський лідер Дональд Трамп під час зустрічі 28 грудня підтвердив сильні гарантії безпеки для України.

