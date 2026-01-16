Сили оборони вразили склад боєприпасів РФ у Запорізькій області

Уточнено результати удару по підприємству «Атлант Аеро» у Таганрозі Ростовської області РФ

У ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії (м. Приморськ, тимчасово окупована територія Запорізької області). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, уточнено результати удару по підприємству «Атлант Аеро» у Таганрозі Ростовської області РФ. Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства.

Нагадаємо, у Таганрозі Ростовської області РФ прогриміла серія вибухів. Ціллю атаки став завод «Атлант-Аеро», який займається розробкою і випуском дронів. Завод потрапив під удар безпілотників. Після прильотів на території підприємства почалася масштабна пожежа.

До слова, у ніч на 16 січня у тимчасово окупованому Бердянську було уражено підстанцію. На енергооб'єкті спалахнула пожежа.