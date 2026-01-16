Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Сили оборони вразили склад боєприпасів РФ у Запорізькій області

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Сили оборони вразили склад боєприпасів РФ у Запорізькій області
Масштаби збитків уточнюються
фото: Генштаб (ілюстративне)

Уточнено результати удару по підприємству «Атлант Аеро» у Таганрозі Ростовської області РФ

У ніч на 16 січня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по складу боєприпасів підрозділу зі складу 76 десантно-штурмової дивізії (м. Приморськ, тимчасово окупована територія Запорізької області). Про  це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Зафіксовано влучання в ціль. Масштаби збитків уточнюються.

Крім того, уточнено результати удару по підприємству «Атлант Аеро» у Таганрозі Ростовської області РФ. Підтверджено пошкодження цеху кінцевого складання БпЛА, двох виробничих цехів, а також адміністративної будівлі підприємства.

Нагадаємо, у Таганрозі Ростовської області РФ прогриміла серія вибухів. Ціллю атаки став завод «Атлант-Аеро», який займається розробкою і випуском дронів. Завод потрапив під удар безпілотників. Після прильотів на території підприємства почалася масштабна пожежа.

Підписуйтеся на канал «Главкома» у соцмережі Х

До слова, у ніч на 16 січня у тимчасово окупованому Бердянську було уражено підстанцію. На енергооб'єкті спалахнула пожежа.

Теги: Генштаб війна Запорізька область

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Садовий зробив заяву про атаку на Львів
Уперше Львів атаковано балістичною ракетою. Садовий попередив Європу про небезпеку
9 сiчня, 11:03
Тривають пошукові роботи на місці російського удару
Удар по Харкову: кількість поранених зросла, серед них – немовля
2 сiчня, 18:50
Є значні руйнування
РФ вдарила по багатоповерхівці у Харкові: є багато постраждалих
2 сiчня, 15:23
Прощання з ліквідованим загарбником відбудеться 2 січня 2026 року у місті Кизил
Сили оборони на фронті знищили багаторазового чемпіона Тиви з баскетболу
1 сiчня, 14:08
Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg
Що відбувається з цінами на нафту на тлі переговорів щодо України: аналіз Bloomberg
29 грудня, 2025, 05:50
Звільнений з полону буковинець Віктор Якоб
Росіяни відрізали полоненому військовому палець, а потім пришили назад
27 грудня, 2025, 18:15

Події в Україні

Сили оборони вразили склад боєприпасів РФ у Запорізькій області
Сили оборони вразили склад боєприпасів РФ у Запорізькій області
До сьогоднішнього ранку у України не було ракет до систем ППО – Зеленський
До сьогоднішнього ранку у України не було ракет до систем ППО – Зеленський
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Новий міністр оборони взяв в роботу ситуацію з ТЦК – Свириденко
Деякі українці зможуть уникнути відключень світла: Шмигаль повідомив деталі
Деякі українці зможуть уникнути відключень світла: Шмигаль повідомив деталі
В Україні не залишилось жодної цілої електростанції – Шмигаль
В Україні не залишилось жодної цілої електростанції – Шмигаль
Під Черкасами журналісти знайшли нелегальну гімназію УПЦ МП
Під Черкасами журналісти знайшли нелегальну гімназію УПЦ МП

Новини

Погрози Трампа щодо Гренландії грають на руку Путіну – сенаторка США
Сьогодні, 14:46
Холод тільки набирає силу: синоптики попередили про тривалі морози
Сьогодні, 14:06
Конгрес тисне на Трампа: вимагають жорстких санкцій проти «тіньового флоту» РФ
Сьогодні, 12:38
-30° у найближчі дні. Український гідрометцентр прокоментував інформацію, що шириться мережею
Сьогодні, 10:29
Сенатор Грем закликав Конгрес посилити санкції проти Росії
14 сiчня, 09:49
В Україні великі морози: погода на 14 січня
14 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua