Сили оборони уразили радіолокаційну станцію окупантів

Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються

З метою зниження наступального потенціалу російського агресора Сили оборони України продовжують завдавати ефективного вогневого ураження по ворожих цілях як на окупованих українських територіях, так і на території РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, у ніч на 26 лютого 2026 року підрозділами Сил оборони України уражені радіолокаційна станція П-18 «Терек» та радіолокаційна система РСП-6М2 у Джанкої, що на тимчасово окупованій території АР Крим. За результатами об’єктивного контролю зафіксовано ураження цілей.

Напередодні було завдано прицільного ураження по складу матеріально-технічних засобів противника в районі Новозлатополя і пункту управління БпЛА в районі Полтавки (Запорізької області), а також по району зосередження живої сили окупантів у районі Родинського Донецької області.

Крім того, завдано удару та зафіксовано ураження командно-спостережного пункту ворога в районі н. п. Ясне Сонце Брянської області РФ. Втрати окупантів і масштаби руйнувань уточнюються.

За результатами попередніх заходів:

Після ураження АТ «Нефтегорський газопереробний завод» 21 лютого 2026 року, підтверджено пошкодження електрознесолюючої установки, двох установок стабілізації газового конденсату та двох вертикальних резервуарів з подальшим витоком нафтопродуктів. Також підтверджено руйнування виробничого цеху № 22 в результаті ураження 20 лютого 2026 року ракетного заводу у Воткінську (Удмуртія).

До слова, у ніч на 25 лютого було уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу «С-400 Тріумф» та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» противника у районі н. п. Софіївка на тимчасово окупованій території Криму. Масштаби збитків уточнюються.