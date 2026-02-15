Алієв звинуватив Росію у свідомих обстрілах посольства Азербайджану в Києві

Після першого влучання Азербайджан офіційно передав Росії точні координати всіх своїх дипломатичних об'єктів у Києві, але обстріли продовжилися, що виключає випадковість

Президент Азербайджану Ільхам Алієв на Мюнхенській конференції з безпеки зробив заяву щодо російських атак на дипломатичні установи своєї країни. Про це пише «Главком».

За словами азербайджанського лідера, з початку повномасштабного вторгнення посольство Азербайджану в Києві опинялося під ударами тричі. Якщо перший інцидент у Баку спершу сприйняли як випадковість, то наступні атаки Алієв називає цілеспрямованими.

Він підкреслив, що після першого влучання Азербайджан офіційно передав російській стороні точні координати всіх своїх дипломатичних об'єктів у Києві, включно з консульським відділом та культурним центром. Проте навіть після цього відбулося ще дві атаки, що, на думку Алієва, повністю виключає версію про ненавмисність дій РФ. Баку вже відреагував на ці події дипломатичними нотами та викликом російського посла, розцінюючи такі дії як недружній крок.

Російська сторона очікувано відкидає звинувачення. У МЗС РФ заявили про «недоуміння» і переклали відповідальність на українську протиповітряну оборону. Зокрема, у Москві стверджують, що пошкодження дипустанов нібито спричинені падінням ракет західних комплексів Patriot або іншими «некоректними» діями ЗСУ. Російські дипломати продовжують наполягати, що їхні війська завдають ударів виключно по «законних військових цілях», ігноруючи прямі докази влучань у цивільні та дипломатичні об'єкти.

Як відомо, президент України Володимир Зеленський провів зустріч із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим.

Глава Української держави подякував за нещодавній пакет енергетичної підтримки, до якого серед іншого увійшли генератори та трансформатори. Президент України поінформував про загальну ситуацію в енергосистемі й наслідки російських ударів по об’єктах інфраструктури.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час виступу на 62-й Мюнхенській конференції з безпеки (MSC 2026) зробив заяву щодо стану української протиповітряної оборони. Він визнав, що через логістичні затримки та інтенсивність російських атак підрозділи ППО іноді залишаються з «пустими» пусковими установками прямо перед новими ударами.