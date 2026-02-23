Співпраця Буданова з розвідками США та Британії зламала плани РФ швидко захопити Київ – The Guardian

Ще до 24 лютого 2022 року Буданов з командою здійснювали підготовчі заходи на випадок повномасштабного вторгнення Росії

Аналітики, яких цитує The Guardian, зазначають, що Росія суттєво переоцінила власні можливості та недооцінила готовність України

ГУР та його тодішній керівник Кирило Буданов ще до 24 лютого 2022 року здійснювали підготовчі заходи на випадок повномасштабного вторгнення Росії. Про це йдеться у великому аналітичному матеріалі The Guardian, присвяченому тому, як західні спецслужби отримали дані про плани Кремля.

У публікації зазначається, що наприкінці 2021 – на початку 2022 року США та Велика Британія володіли дедалі більш деталізовану інформацію про наміри Росії напасти на Україну. Частину цих даних передавали українській стороні через офіційні та розвідувальні канали.

Видання наголошує, що попри загальний скепсис у політичних колах щодо масштабу потенційної атаки, українські спецслужби фіксували зростання активності Росії.

Зокрема, у матеріалі згадується, що російські розвідструктури суттєво розширили агентурну та диверсійну роботу в Україні, намагаючись встановлювати контакти не лише з високопосадовцями, а й із представниками нижчих рівнів державного апарату.

На цьому тлі, як пише The Guardian, у структурі української військової розвідки проводилися непублічні підготовчі заходи.

«Невелика група офіцерів ГУР почала тихе contingency-планування», – йдеться у статті.

Фактично мова йшла про сценарії різкої ескалації, включно з потенційною атакою на столицю. За даними видання, під виглядом навчальних заходів було організовано низку безпекових і логістичних рішень.

Окрему увагу The Guardian приділяє ролі аеропорту в Гостомелі, який у планах РФ розглядався як ключовий елемент операції із захоплення Києва.

Сам Кирило Буданов раніше публічно пояснював стратегічне значення цього напрямку.

«Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом у Гостомелі», – наголошував він.

За його словами, саме зрив цього сценарію став переломним моментом у перші години вторгнення.

The Guardian підтверджує, що операція в Гостомелі дійсно була центральним елементом російського задуму. Західні та українські джерела, опитані виданням, вказують, що Москва розраховувала на швидке встановлення контролю над столицею.

Водночас український опір, бої за Гостомель, Мощун та Ірпінь зруйнували цей сценарій.

У матеріалі також підкреслюється, що на момент вторгнення українські силові структури діяли в умовах високої невизначеності, однак окремі рішення та дії на місцях дозволили уникнути найгіршого сценарію.

Аналітики, яких цитує The Guardian, зазначають, що Росія суттєво переоцінила власні можливості та недооцінила готовність України до спротиву.