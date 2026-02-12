Головна Світ Політика
Італія назвала умову, за якої приєднається до Ради миру Дональда Трампа

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
Італія назвала умову, за якої приєднається до Ради миру Дональда Трампа
Рим заявляє про конституційні перешкоди, які заважають Італії доєднатись до Ради миру
В уряді Італії заявили, що не будуть приєднуватись до Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом

Уряд Італії офіційно підтвердив, що країна не приєднається до новоствореної «Ради миру», яку хоче створити американський президент. Про це. як повідомляє агенція Reuters, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує «Главком»

За словами керівника закордонного відомства Італії  Антоніо Таяні, існують конституційні перешкоди, які заважають Італії доєднатись до Ради миру.

«Ми не можемо приєднатися до Ради миру, тому що з боку Італії існує непереборний конституційний бар'єр. Однак, якщо нам потрібно працювати над відновлювальними заходами, спрямованими на забезпечення миру на Близькому Сході, ми готові це зробити», – зазначив Таяні.

Зауважимо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у січні звернулася з проханням до Трампа про зміну «конфігурації»  його Ради миру. І тоді  офіційний Рим зміг би приєднатися до цієї ініціативи.

Нагадаємо, Італія назвала країну, яка влаштовує їй кібератаки перед Олімпіадою. Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, перебуваючи з візитом у США, підтвердив успішне відбиття серії кібератак, спрямованих проти дипломатичних установ та інфраструктури Зимових Олімпійських Ігор-2026. 

Хакери намагалися паралізувати роботу ключових сервісів за два дні до офіційного відкриття Ігор у Мілані. Основними мішенями стали дипломатичні сайти (наприклад, посольство Італії у Вашингтоні), а також вебсайти готелів у Кортіна-д’Ампеццо та офіційні ресурси Ігор.

За словами міністра, загроза мала чітке «російське походження». Підтверджує це те, що відповідальність за інцидент взяло на себе російське хакерське угруповання Noname057. Вони заявили, що це була серія DDoS-атак, здійснених як покарання за проукраїнську позицію італійського уряду.

