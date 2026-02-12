Італія назвала умову, за якої приєднається до Ради миру Дональда Трампа

Рим заявляє про конституційні перешкоди, які заважають Італії доєднатись до Ради миру

В уряді Італії заявили, що не будуть приєднуватись до Ради миру, ініційованої президентом США Дональдом Трампом

Уряд Італії офіційно підтвердив, що країна не приєднається до новоствореної «Ради миру», яку хоче створити американський президент. Про це. як повідомляє агенція Reuters, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні, інформує «Главком».

За словами керівника закордонного відомства Італії Антоніо Таяні, існують конституційні перешкоди, які заважають Італії доєднатись до Ради миру.

«Ми не можемо приєднатися до Ради миру, тому що з боку Італії існує непереборний конституційний бар'єр. Однак, якщо нам потрібно працювати над відновлювальними заходами, спрямованими на забезпечення миру на Близькому Сході, ми готові це зробити», – зазначив Таяні.

Зауважимо, прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні у січні звернулася з проханням до Трампа про зміну «конфігурації» його Ради миру. І тоді офіційний Рим зміг би приєднатися до цієї ініціативи.

