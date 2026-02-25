Головна Країна Події в Україні
Сили оборони уразили техніку й райони зосередження окупантів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються
фото: Генштаб (ілюстративне)

У ніч на 25 лютого уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу «С-400 Тріумф»

У межах послідовних заходів зі зниження наступального потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України продовжують уражати сили і засоби противника на тимчасово окупованих територіях України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генштаб.

Так, у ніч на 25 лютого уражено пускову установку зі складу зенітного ракетного комплексу «С-400 Тріумф» та бойову машину зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1» противника у районі н. п. Софіївка на тимчасово окупованій території Криму. Масштаби збитків уточнюються.

У районі н. п. Миролюбівка (Донецької області) уражено реактивну систему залпового вогню БМ-21 «Град» окупантів. Зокрема, у районі Новогригорівки (Запорізької області) та у районі н. п. Зугрес (Донецької області) завдано ураження по районах зосередження живої сили противника.

«Втрати окупантів та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються», – наголошує Генштаб.

Нагадаємо, Сили спеціальних операцій (ССО) ЗСУ провели успішну нічну операцію на території тимчасово окупованого Криму. В результаті точних ударів було знищено та суттєво пошкоджено ключові елементи російської системи ППО, що значно послаблює можливості ворога з прикриття неба над півостровом.

До слова, у ніч на 24 лютого 2026 року підрозділи ракетних військ і артилерії Сухопутних військ ЗСУ уразили допоміжний пункт управління 5-ї армії РФ у районі Новопетриківки на тимчасово окупованій території Донецької області.

