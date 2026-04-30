Ексведучий «Орла і Решки» заявив про тиск з боку керівництва через українську мову

Костянтин Октябрський був ведучим проєкту «Орел і решка. Шопінг» у 2014 році

Український актор Костянтин Октябрський у 2014 році працював ведучим популярного тревел-шоу «Орел і Решка». Проте вже через пів року його звільнили. Актор назвав причину свого звільнення та заявив про тиск керівництва через мову. Про це пише «Главком» із посилання на інтерв'ю артиста Аліні Доротюк.

Початок роботи ведучим «Орла і Решки» для Костянтина Октябрського здавався доволі перспективним та успішним. Все починалося зі зйомок, подорожей та нових вражень. Однак вже через шість місяців робота актора змінилася.

За словами Костянтина Октябрського, його звільнили. Це сталося у 2014 році перед початком великої війни в Україні. «Почалися події в Україні – Майдан, 2014 рік. Ми тоді були в Мексиці. Я відчув, що щось змінюється в політиці проєкту. Мене просто прибрали», – заявив актор.

фото: Аліна Доротюк/YouTube

Як пояснив ексведучий, його керівництву не подобалося те, що під час роботи в кадрі він міг заговорити українською мовою. Врешті його звільнили та взяли на роль іншого ведучого з Росії.

«Мені до цього робили зауваження стосовно того, що я десь співаю українською. Хоча я бачив, що Андрій (ведучий «Орла і Решки» Андрій Бєдняков, – «Главком») говорив щось українською. Можливо, просто хотіли прибрати, бо я когось не влаштовував. Спочатку казали, що я всім подобаюсь. А потім кажуть: «Ти нам не підходиш». І одразу взяли хлопця з Москви», – пояснив Октябрський.

Нагадаємо, продюсерка відомого тревел-шоу «Орел і Решка» Нателла Крапівіна анонсувала ювілейний сезон шоу під назвою «По блату». Ведучим нового випуску шоу може стати, хто завгодно, але за окрему плату – €100 тис. Новий випуск присвятили ювілею «Орла і Решки», проєкту виповнилося 15 років. Ця заява також викликала обурення серед українців через мову. Адже про новий формат проєкту Нателла Крапівіна повідомила російською мовою.

Також повідомлялося, продюсерка шоу «Орел і Решка» Нателла Крапівіна заявила, що російськомовний контент на сторінці її проєкту передбачений для глядачів з «гарним смаком». Такий коментар продюсерки не оцінили українці в соцмережі.