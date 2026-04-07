Війна на Близькому Сході: Макрон скликав термінове засідання Ради оборони

Засідання відбудеться 8 квітня

Президент Франції Еммануель Макрон скликав Раду національної оборони та безпеки для обговорення ситуації в Ірані та на Близькому Сході. Про це пише BFM, передає «Главком».

Єлисейський палац оголосив, що засідання відбудеться вранці, 8 квітня.

«Ця нова рада оборони, що об’єднає міністрів та посадовців, відповідальних за питання безпеки, відбудеться о 8:30 ранку, тоді як Дональд Трамп погрожував знищити «цілу цивілізацію», а Іран заявив, що «готовий до всіх сценаріїв»», – пише BFM.

Як повідомлялось, США та Іран провели переговори напередодні встановленого дедлайну президента США Дональд Трамп. Сторони оцінюють діалог як конструктивний, однак фінального рішення щодо угоди наразі немає.

До слова, США витратили від $22,3 до $31 млрд на військову операцію проти Ірану за п’ять тижнів.

Зауважимо, конфлікт на Близькому Сході переріс у масштабну гуманітарну катастрофу: тисячі мирних жителів загинули, а мільйони були змушені покинути свої домівки. Крім того, бойові дії можуть прискорити глобальні зміни в енергетичній сфері, впливаючи на постачання нафти та газу, а також на морські маршрути від Перської затоки до Європи та Азії.