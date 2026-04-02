Сили безпілотних систем показали знищення ворожого літака і бази підготовки важких дронів в Криму (відео)

glavcom.ua
Українські підрозділи провели успішну операцію
фото: скрин з відео

Операція була проведена з використанням новітніх засобів ураження Сил Безпілотних Систем у тісній координації з Головним управлінням розвідки

Сили безпілотних систем (СБС) спільно з Головним управлінням розвідки (ГУР) провели блискучу спецоперацію в окупованому Криму. В результаті серії точних ударів ворог втратив стратегічно важливу базу безпілотників, дефіцитний транспортний літак та сучасну радіолокаційну систему. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на командувача Сил Безпілотних Систем Роберта Бровді.

За результатами спільної роботи українських розвідників та операторів дронів, підтверджено ураження трьох критичних об’єктів:

  • База підготовки «Оріонів»: Знищено інфраструктуру, де загарбники готували до вильотів свої найважчі ударно-розвідувальні безпілотники «Оріон». Це суттєво підрізає крила російській авіарозвідці над Чорним морем.

«Оріон-дрон, здатний 24 години перебувати у повітрі на глибині до 250-300км, розвідує та несе до 250 кг озброєння (ракети або бомби) на висоті до 7,5 км. Це лігво знищене вщент на Кіровське у р-ні нп Красносільське, Крим», – написав Роберт Бровді.

  • Транспортний літак Ан-72П: Рідкісний борт, призначений для патрулювання та логістичних потреб авіації РФ. Його знищення – це пряма втрата мобільності для окупаційних сил.
  • РЛС «Меч»: Сучасна радіолокаційна система, яка «засліплює» російську протиповітряну оборону на значній ділянці фронту, дозволяючи нашим силам діяти ще ефективніше.
Бровді опублікував відео ураження цілей, а також опис їхніх характеристик. Сили СБС завдавали ударів засобами middle strike FP-2 українського виробництва з бойовою частиною 60-100кг.

«Главком» писав, що військові батальйону безпілотних систем Apachi 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади ДШВ ЗСУ знищили переправу окупантів через річку Бахмутку на Слов’янському напрямку. 

Зазначається, що ворог також не полишає спроб форсувати річку Бахмутка, швидко зводячи понтонні переправи. Розвідка своєчасно виявляє їх, а пілоти «Apachi» знищують мости ще до того, як росіяни встигають ними скористатися.

