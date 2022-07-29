Сили ППО збили ракету над Кіровоградщиною

Уламки розлетілися по селищу

Українські захисники збили над Миронівкою на Кіровоградщині ворожу ракету. Про це повідомив голова місцевої ОВА Андрій Райкович.

«Над Кіровоградщиною знову ворожі ракети. Зранку над селом Миронівка Світловодської громади спрацювало ППО. Збито крилату ракету», – йдеться в повідомленні.

Райкович зазначив, що уламки розлетілися по селищу. Працює слідчо-оперативна група. Тип ракети наразі встановлюють.

«Щодо вчорашніх прильотів двох «Калібрів». За ранковою інформацією медиків, із 25-ти госпіталізованих один залишається в дуже тяжкому стані, дев'ять – в тяжкому, решта – середній ступінь тяжкості. Всі стабілізовані. Під постійним наглядом медиків. Будемо сподіватися, що з ними все буде добре», – додав голова ОВА.

Нагадаємо, удень 28 липня, приблизно о 12.22, окупанти завдали ракетного удару по Кропивницькому. Перед цим у місті оголосили повітряну тривогу, згодом пролунало два вибухи.

Поцілено в інфраструктурні об’єкти за межами обласного центру. Зокрема, у військовий аеродром «Канатове» та в один з об’єктів «Укрзалізниці».

До слова, триває 156-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти зосередили наступальні дії на Донеччині, зокрема, на Бахмутському напрямку та в напрямку Авдіївки. Ворожі штурмові та наступальні дії у напрямку Вершини та Семигір’я наші воїни успішно відбили.