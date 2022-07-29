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Окупанти знову вдарили по Харкову ракетами: перші деталі

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 05:27 glavcom.ua
Окупанти знову вдарили по Харкову ракетами: перші деталі
У Харкові та області прогриміли вибухи
фото з відкритих джерел

Ракети окупантів поцілили у будинок в центрі Харкова: завали вже розбирають

Росіяни вночі 29 липня вкотре обстріляли Харків. Ракети окупантів влучили в житловий будинок та вищий навчальний заклад.
 
Обстріл трапився під час повітряної тривоги. Сирени почали лунати на Харківщині о 4:09.

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що одразу з першими звуками сирен, відбулися 2 ворожі «прильоти». Обидва рази окупанти поцілили по центральній частині міста.

«В одному випадку влучання по двоповерховому будинку. Там уже працює ДСНС – розбирають завали, шукають під ними людей», – зазначив мер.

Також ще одна російська ракета поцілила по будівлі одного із вищих навчальних закладів Харкова.

«Поки що інформації про постраждалих чи загиблих немає. Сподіваюся, що не буде», – підсумував Терехов.

Як відомо, раніше окупанти вчинили обстріл Харкова: горіли будинки, гаражі, автівки (фото, відео).

Також7 липня надвечір у Харкові прогриміли вибухи (відео).

До слова, днями рашисти гатили по Харкову: під вогнем навіть ті райони, в які раніше не прилітало.

Теги: Харків

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