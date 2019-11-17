Синоптики порадували українців прогнозом погоди на неділю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сьогодні на всій території України буде сухо і сонячно

У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура повітря вдень +9…11 градусів

У неділю, 17 листопада, на всій території України очікується суха погода. Максимальна температура повітря вдень +17 градусів.

Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

За інформацією синоптиків, на заході денна температура повітря складе +10…17 градусів тепла, нічна – +4…8.

У східних областях опадів не передбачається, тут вдень стовпчики термометрів покажуть +8-10 градусів вище нуля. Вночі очікуються заморозки до мінус 1 градуси морозу.

У центральному регіоні синоптики прогнозують суху і ясну погоду, температура повітря вдень +10…12 градусів. На півдні також без опадів, денна температура - +10…13 градусів тепла.

На півночі країни суха, сонячна погода, денна температура повітря +9…11 градусів тепла, нічна - +4…6.

У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура повітря вдень +9…11 градусів, вночі - +5…7 тепла.

Нагадаємо, вже складено прогноз погоди на грудень: зима буде дуже сніжною.