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    Події в Україні

    Синоптики порадували українців прогнозом погоди на неділю

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    Сьогодні на всій території України буде&nbsp;сухо і сонячно - Синоптики порадували українців прогнозом погоди на неділю
    Сьогодні на всій території України буде сухо і сонячно

    У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура повітря вдень +9…11 градусів

    У неділю, 17 листопада, на всій території України очікується суха погода. Максимальна температура повітря вдень +17 градусів.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    За інформацією синоптиків, на заході денна температура повітря складе +10…17 градусів тепла, нічна – +4…8.

    У східних областях опадів не передбачається, тут вдень стовпчики термометрів покажуть +8-10 градусів вище нуля. Вночі очікуються заморозки до мінус 1 градуси морозу.

    У центральному регіоні синоптики прогнозують суху і ясну погоду, температура повітря вдень +10…12 градусів. На півдні також без опадів, денна температура - +10…13 градусів тепла.

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    На півночі країни суха, сонячна погода, денна температура повітря +9…11 градусів тепла, нічна - +4…6.

    У Києві сьогодні опадів не передбачається, температура повітря вдень +9…11 градусів, вночі - +5…7 тепла.

    Нагадаємо, вже складено прогноз погоди на грудень: зима буде дуже сніжною.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна
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