Генштаб повідомив, скільки хімічних атак застосувала Росія з початку широкомасштабної війни

Найчастіше ворог використовує гранати, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни

Російські окупанти з початку повномасштабного вторгнення здійснили 815 хімічних атак проти українських військових. Про це повідомили в пресслужбі Генштабу ЗСУ.

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Мобільними групами та іншими підрозділами угруповання сил і засобів підтримки зафіксовано 815 фактів застосування Російською Федерацією боєприпасів, які споряджені отруйними хімічними речовинами. З них лише за січень 2024 року – 229 випадків.

Найчастіше ворог використовує гранати, такі як К-51, РГР, РГ-Во, які містять небезпечну хімічну речовину CS, заборонену для ведення війни (бойових дій) пунктом 5 статті 1 Конвенції про хімічну зброю.

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Підрозділи РХБ розвідки здійснюють відбір проб ґрунту, рослинності, уламків боєприпасів та направляють їх для проведення аналізів.

У рамках відкритого кримінального провадження задокументовані випадки застосування небезпечних хімічних речовин надаються до слідчих органів для проведення слідчих дій.

Нагадаємо, аналіз ISW показав, що ЗСУ просунулися поблизу Авдіївки.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець повідомив, що частинам гвардійської танкової армії РФ не вдалося здійснити першу спробу оточити тактичне угруповання українських сил, яке обороняло ділянку траси Р07 (Сватове-Кремінна), але російські війська, ймовірно, готуються до ще одного нападу.

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Також російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на східному (лівому) березі Херсонської області.

Стало відомо, що міноборони Данії припускає напад РФ на НАТО. За словами міністра країни, можливості РФ з виробництва зброї значно зросли.

«Не можна виключати, що протягом трьох-п'яти років Росія випробує на міцність статтю 5 і солідарність НАТО. У НАТО не було такого припущення у 2023 році. Це нові дані, які стали відомі зараз», - наголосив він.

Троельс Лунд Поульсен зазначив, що країна має бути готовою до дій у відповідь. Він додав, що безпосередньої загрози для Данії немає, але Альянс може зіткнутися з гібридними атаками, спрямованими на дестабілізацію ситуації в одній з країн-членів НАТО.