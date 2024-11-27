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ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, ворог просунувся на кількох напрямках – карти ISW

Ірина Бура
glavcom.ua
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ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, ворог просунувся на кількох напрямках – карти ISW
Звіт ISW щодо війни в Україні 27 листопада
фото з відкритих джерел

Російські сили нещодавно просунулися поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки

Українські оборонці відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, а російські сили нещодавно просунулися поблизу Покровська, Курахового та Великої Новосілки. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 27 листопада.

Операція ЗСУ на Курщині

Російські війська продовжили наступ на головному українському виступі в Курській області, але не зробили жодного підтвердженого просування. Опубліковані 26 листопада геолокаційні кадри показують, як українська бригада відбиває нещодавню російську механізовану атаку зменшеного взводу у складі щонайменше двох машин на південь від Зеленого Шляху (на південний схід від Коренево). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в районі Новоіванівки (на південний схід від Коренево), Камишівки (на північ від Суджі), Даріно (на південний схід від Коренево) і Крем’яного (на схід від Коренево) і що українські сили контратакують у цьому районі. Однак ISW не знайшло підтвердження цих заявлених російських досягнень. Повідомляється, що підрозділи російської 810-ї окремої морської піхотної бригади (Чорноморський флот, Південний військовий округ) діють поблизу Погребків (на північний захід від Суджі).

Ні російські, ні українські джерела не повідомляли про бої в Глушковському районі на захід від головного українського виступу в Курській області.

ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, ворог просунувся на кількох напрямках – карти ISW фото 1

Харківщина

Українські війська відбили наступ на північний захід від міста Харкова під час продовження наступальних операцій на північний схід від міста Харкова, але не зробили жодного підтвердженого просування.

25 і 26 листопада російські війська проводили наступальні операції на північний захід від міста Харків у районі Козачої Лопані та Кудіївки та на північний схід від міста Харкова в районі Вовчанська. Російський мілблогер стверджував, що російська диверсійно-розвідувальна група увійшла в Гоптівку (на північний захід від Харкова поблизу українсько-російського міжнародного кордону) 25 листопада. Проте речник оперативно-тактичного угруповання «Харків» Євгеній Романов заявив, що українські сили відбили російську диверсійно-розвідувальну групу, яка намагалася проникнути на територію України в районі КПВВ «Гоптівка-Нехотєївка» на північний захід від міста Харкова. Романов також заявив, що українська оборона та відсутність прохідних доріг перешкоджають російському механізованому просуванню на харківському напрямку. Начальник Дергачівської міської військової адміністрації В’ячеслав Задоренко заявив, що українські сили відбивають постійні напади дрібних диверсійно-розвідувальних груп Росії в лісистій місцевості в районі кордону Харківської області та Росії. Офіцер української бригади, яка діяла на харківському напрямку, 26 листопада заявив, що російські війська розгортають резерви для відбиття втрачених позицій на Глибоцькому та Лук’янському (на північ від Харкова).

ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, ворог просунувся на кількох напрямках – карти ISW фото 2

Луганщина

Українські сили нещодавно відновили раніше втрачені позиції на захід від Кремінної на тлі продовження наступальних операцій Росії вздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри показують, що українські сили нещодавно повернули втрачені позиції на північний схід від Торського (на захід від Кремінної).

Міноборони Росії заявило, що російські війська захопили Копанки (на південний схід від Куп’янська). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в районі Петропавлівки (на північний схід від Куп’янська), в межах Зеленого Гаю (на захід від Сватового) і Торського (на захід від Кремінної), у напрямку Лозової (на південний схід від Куп’янська), а також на захід від Мясожарівки та Андріївки (обидва на захід від Сватового). ) вздовж західного берега р. Жеребець. Російські мілблогери також стверджували, що російські сили використовували човни, щоб перетнути річку Оскіл і увійти в Дворічну (на північний схід від Куп’янська). Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії на північний схід від Куп’янська в районі Новоминська та Синьківки; на південний схід від Куп'янська – Новоосинове, Лозова, Загризове, Колісниківка, Кругляківка; на захід від Сватового біля Зеленого Гаю, Першотравневого, Копанки; на південний захід від Сватового біля Новоєгорівки, Чернещини, Андріївки, Дружелюбівки, Макіївки, Греківки; на захід від Кремінної біля Тернів, Ямполівки, Торського; та на південь від Кремінної біля Григорівки. Російське джерело стверджує, що українські сили контратакують біля Колісниківки та Загірзового (на південь від Куп’янська).

ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, ворог просунувся на кількох напрямках – карти ISW фото 3

Донеччина

Російські війська продовжували наступальні операції на північний схід від Сіверська в районі Григорівки, але безуспішно. Командир української бригади, яка діяла на сіверському напрямку, повідомив, що російські війська продовжують штурмувати невеликими групами за підтримки авіації та артилерії. Речниця Луганського угруповання військ ЗСУ майор Анастасія Бобовнікова заявила, що високі темпи вибуття росіян і обмежені тактичні переваги спричиняють низький рівень дисципліни серед російських солдатів, оскільки значна кількість російських військ відмовляється виконувати накази. Бобовнікова заявила, що на сіверському напрямку за невизначений термін російські війська зазнали втрат близько 15 тис. осіб – приблизно півтори дивізії піхоти. Також Бобовникова повідомила, що російські війська в цьому районі вдаються до використання зламаної та знищеної військової техніки вже близько місяця, що, ймовірно, сприяє низькому моральному духу росіян. Однак ISW не може підтвердити повідомлення Бобовнікової. 26 листопада російські війська продовжували наступальні дії на часовоярському напрямку, але успіху не мали.

Генштаб ЗСУ повідомляв, що російські війська продовжували наступ у районі Часового Яру та Ступочок (на південь від Часового Яру. Російський мілблогер стверджував, що російські війська атакують вогнетривкий завод у центрі Часового Яру, але намагаються закріпитися на південній околиці комбінату. Речник української бригади, яка діє в районі Часового Яру, 26 листопада заявив, що російські сили віддають перевагу розгортанню невеликих піхотних вогневих груп із двох-п’яти солдатів у відповідь на використання українськими силами безпілотників поблизу Сіверсько-Донецького каналу Донбасу для проникнення на вторгнутися в тил українських військ. Командир української роти повідомив, що російські сили намагаються перетнути канал Сіверський-Донець Донбасу кілька разів на день, незважаючи на значні втрати. Командир роти також зазначив, що російські війська не намагаються перетнути канал вночі через низькі температури, які сприяють українським тепловізійним безпілотникам, а натомість віддають перевагу спробам перетину на світанку або вдень.

ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, ворог просунувся на кількох напрямках – карти ISW фото 4

Російські війська продовжували інтенсивні наступальні дії на торецькому напрямку, але підтвердженого просування не мали. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська вели наступальні дії під Торецьком; на північний схід від Торецька біля Дачного і Диліївки; і на захід від Торецька біля Щербинівки. 

Російські війська нещодавно просунулися на Покровському напрямку на тлі триваючих наступальних операцій. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 і 26 листопада, вказують на те, що російські війська нещодавно просунулися на південний захід від Юрівки та в північно-східну Петрівку (обидва на південь від Покровська). Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 25 листопада, показують, що російські війська діють на північ від Лисичного (на схід від Покровська), вказуючи на те, що російські війська, ймовірно, захопили населений пункт. Російський мілблогер стверджував, що російські війська просунулися до околиць Жовтого та біля Даченського (обидва на південь від Покровська), але ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії на схід від Покровська в районі Миролюбівки, Проміні та Красного Яру; на південний схід від Покровська біля Лисівки; і на південь від Покровська біля Пушкіне, Пустинки, Нового Труда, Григорівки, Петрівки і Даченського.

Ворог нещодавно просунулвся в курахівському напрямку на тлі продовження наступальних операцій. Геолокаційні кадри, опубліковані 25 листопада, показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Дальнього (на південь від Курахового). Російські мілблогери стверджували, що російські війська просунулися в районі Бересткого (на північ від Курахівського водосховища), на 1,5 кілометри вглиб по фронту завширшки три кілометри біля Зорі (на північний захід від Курахового) і на глибину 750 метрів на південно-східній околиці Курахового.[67] Однак ISW не знайшло підтвердження цьому. Російські війська вели наступальні дії на північний захід від Курахового в районі Сонцівки, Новодмитрівки та Зорі; на північ від Курахового біля Берестків; біля самого Курахового; і на південь від Курахового біля Дальнього.

Російські війська здійснили механізовану атаку на вугледарському напрямку, але успіху не мали.

Південь

Російські війська продовжували наступати на захід Запорізької області в районі Новоандріївки (на північний захід від Роботиного) і Білогір’я (на північний схід від Роботиного), але безуспішно. Російські міліблогери стверджували, що російські війська просунулися на 600-1500 метрів до південної околиці Малої Токмачки (на північний схід від Роботиного). Проте ISW не знайшло візуального підтвердження цьому.

Ворог продовжував наступ на дніпровському напрямку в східній (лівобережній) Херсонській області, але підтверджених змін на лінії фронту не було. 

ЗСУ відновили втрачені позиції поблизу Кремінної, ворог просунувся на кількох напрямках – карти ISW фото 5

Протягом минулої доби противник завдав одного ракетного удару, 37 авіаційних ударів із застосуванням 57 КАБ, понад 700 ударів дронами-камікадзе та здійснив 3300 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння. Відбулося 208 бойових зіткнень.

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