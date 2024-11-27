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Влада Донеччини назвала чотири міста, завезти допомогу до яких майже неможливо

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Влада Донеччини назвала чотири міста, завезти допомогу до яких майже неможливо
Життя цивільного населення, яке відмовилося виїжджати з прифронтової Донеччини, складне й небезпечне
фото: Костянтин та Влада Ліберови

Філашкін пояснив, що ворог обстрілює всі під’їзні шляхи до чотирьох міст на Донеччині

На Донеччині заїхати зараз у міста Мирноград, Часів Яр, Торецьк та Курахове майже неможливо, хоча там ще залишилися місцеві мешканці. Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

«На жаль, люди залишаються в таких містах, як Мирноград, де знаходяться 3 тис. людей, в Часовому Яру знаходиться 300 людей, в Торецьку приблизно 600-620 людей, в Кураховому – близько 600-650 людей. Завезти гуманітарну допомогу людям майже неможливо», – сказав очільник області.

Він пояснив, що ворог там обстрілює всі під’їзні шляхи і, на жаль, у ворога є просування, тому «заїхати зараз в ці населені пункти майже неможливо».

Нагадаємо, російські загарбники посилили транскордонні рейди у Харківську область. На фронті також фіксується просування окупантів у Торецьку та на південь і південний схід від Покровська. Про це повідомляється у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 26 листопада.

13 листопада у 16 населених пунктах Донеччини оголосили обов’язкову евакуацію дітей з їх батьками, особами, які їх замінюють, або іншими законними представниками у примусовий спосіб. Про це повідомила Донецька обласна державна адміністрація.

Як йдеться у повідомленні, на засіданні Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення затвердили рішення щодо проведення обов’язкової евакуації в примусовий спосіб дітей із батьками, особами які їх замінюють, або іншими законними представниками з таких населених пунктів Великоновосілківської селищної територіальної громади Волноваського району: Велика Новосілка, Андріївка, Багатир, Времівка, Зелений Кут, Золота Нива, Костянтинопіль, Новий Комар, Новоукраїнка, Одрадне, Олексіївка, Петропавлівка, Розлив, Слов’янка, Улакли, Шевченково. Евакуація відбуватиметься до безпечних регіонів країни.

Також повідомлялося, що евакуація з Покровська триває, лікарні у місті уже немає, бо її вивезли. Про це розповів керівник волонтерської організації «Троянда на руці» Олександр Гуманюк. Він підтвердив інформацію про те, що в Покровську більше немає лікарні, бо її вивезли. Наразі у місті є невеличкий стабпункт для цивільних, там працює терапевт. Однак отримати фахову медичну допомогу в місті неможливо.

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Теги: Торецьк влада евакуація ворог Часів Яр Курахове Донеччина

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