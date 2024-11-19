«Ми виборюємо право на життя» – Сирський про 1000 днів повномасштабної війни

Сирський висловив вдячність всім, хто воює і хто допомагає

Сирський: «Кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком. І одного дня це буде світанок нашої Перемоги»

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський нагадав, що надскладна запекла битва за майбутнє України триває тисячу днів. Про це йдеться на сторінці головнокомандувача у Facebook.

«1000 днів повномасштабної війни. 1000 днів надскладної запеклої битви за наше існування. За майбутнє України та кожного з нас. 1000 днів Збройні сили України протистоять ворогу на фронті, який тягнеться на відстань понад 1000 кілометрів», – зазначив Сирський.

За словами генерала, «у промерзлих окопах Донеччини і в палаючих степах Херсонщини під снарядами, градами, КАБами – ми виборюємо право на життя. Нас і наших дітей».

«1000 днів перемог і втрат. 1000 днів знищення ворога. Сотні тисяч окупантів більше не осквернять нашу землю, десятки тисяч одиниць ворожої техніки ніколи не руйнуватимуть наші домівки», – підкреслив він.

Як заявив головнокомандувач, «кожна темна ніч, навіть якщо їх тисяча, завжди закінчується світанком. І одного дня це буде світанок нашої Перемоги».

Сирський висловив вдячність всім, хто воює і хто допомагає.

«Вічна пам'ять кожному, хто загинув на цій війні», – додав Головком.

Нагадаємо, Росія у війні проти України втрачає щодня приблизно півтори тисячі військових убитими й пораненими. А за десять днів – стільки, скільки Радянський Союз втратив в Афганістані за десять років. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга на вчорашньому засіданні Ради Безпеки ООН. Крім того, міністр повідомив, що з 2022 року Росія вбила щонайменше 659 українських дітей, і ця цифра продовжує зростати.