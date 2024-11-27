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Росіяни захопили 2 населених пункти на Донеччині та мають просування на Харківщині – Deep State

Ірина Бура
glavcom.ua
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Росіяни захопили 2 населених пункти на Донеччині та мають просування на Харківщині – Deep State
фото з відкритих джерел

Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку

Росіяни окупували Новоселидівку на Курахівському напрямку та Петрівку на Покровському напрямку Донецької області. Про це у ніч проти 27 листопада повідомили аналітики проєкту Deep State.

«Ворог окупував Новоселидівку та Петрівку», – йдеться у повідомленні.

Також аналітики повідомляють про просування ворога біля Новомлинська та у Кругляківці Харківської області.

Окрім того, ворог просунувся біля Жовтого, Пустинки, Пушкіного, Роздольного, Розливу, Веселого Гаю, Рівнополя, Сонцівки, Берестках та Кураховому Донецької області.

Нагадаємо, у ніч проти 26 листопада Сили оборони України завершили вибивати ворога з міста Куп'янськ, що на Харківщині. 

А у ніч проти 14 листопада аналітичний проєкт DeepState повідомив про нові успішні просування окупаційних військ Росії на сході України: зокрема, росіянам вдалося окупувати Іллінку та увійти до Куп'янська.

До слова, аналітики каналу Deep State та стверджують, що ворог просунувся у Торецьку та біля ще чотирьох населених пунктів Донеччини.

Також росіяни окупували Нову Іллінку.

Раніше аналітики Deep State повідомили, що окупанти наближаються впритул до Курахового та захоплюють села в безпосередній близькості до міста.

Окрім того, протягом останніх тижнів повідомлялось, що окупанти активно тиснуть на місто Курахове, щоб захопити його до зими.

Росіяни також змогли повністю окупувати село Іллінка, яке знаходиться в безпосередній близькості до міста Курахове. Про це повідомляє аналітичний проєкт DeepState на своїй сторінці в Телеграм.

Також проєкт DeepState повідомляв напередодні, що росіяни окупували Рівнопіль та просунулись на кількох напрямках.

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Теги: окупанти місто ворог росіяни Курахове війна росія Україна Донеччина

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