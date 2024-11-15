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Росія відновила наступ у Курській області

Марія Мартинюк
glavcom.ua
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Росія відновила наступ у Курській області
Бої у Курській області Росії тривають з початку серпня 2024 року
фото з відкритих джерел

Активно просуватися ворог намагається вночі

Російські війська знову проводять наступальні дії на Курщині. Про це у своєму телеграм-каналі повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Коваленко зазначає, що ворог застосовує техніку та активно переміщуватися намагається вночі. 

Бої у Курській області Росії тривають з початку серпня 2024 року. За цей час Збройні сили України взяли під контроль десятки населених пунктів, а також створили буферну зону у прикордонні.   Аби втримати регіон, РФ підкріпила цей напрямок солдатами з КНДР.

Нагадаємо, що росіяни окупували Рівнопіль на Донеччині та просунулись на кількох напрямках. Найінтенсивніші бої ідуть біля Курахово.

Зазначимо, біженці села Ольгівка Курської області звернулися до російського диктатора Володимира Путіна із закликом «закінчити цю прокляту війну». Мешканці села бідкаються, що через війну вони залишилися без житла, а в евакуації їм не вистачає виплат від влади для оренди житла.

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Теги: росія війна

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