Ситуація на фронті: один українській військовий отримав поранення

Російські окупанти вісім раз порушили режим припинення вогню

На Донбасі в результаті ворожих обстрілів поранення отримав один військовослужбовець. Про це повідомила пресслужба штабу ООС.

«Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець зазнав бойового травмування. Воїну надали домедичну допомогу та евакуювали до лікувального закладу», – розповіли в ООС.

Наразі стан його здоров'я – задовільний.

Також, станом на 17 годину 31 жовтня, окупанти вісім разів порушили режим припинення вогню, із них чотири – з застосуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння.

Обстрли велися неподалік Луганського, Світлодарська, Новоолександрівки, Мар'їнки, Шумів, Золотого-4 із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, мінометів калібру 82 міліметрів та 120 міліметрів, великокаліберних кулеметів.

Також на Луганщині зафіксували проліт ворожого безпілотника, ймовірно «Орлан-10», що перетнув лінію зіткнення.

Додамо, що упродовж минулої доби, 30 жовтня, зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння, ще два порушення сталися у ніч на 31 жовтня.

Станом на 7 годину ранку, 31 жовтня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню: поблизу Луганського ворог вів вогонь з гранатометів різних систем, а в районі Світлодарська окупанти здійснили обстріл з великокаліберних кулеметів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, СБУ відкрила справу про обстріл Трьохізбенки.