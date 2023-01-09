Серед окупантів шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах

Окупанти вже у відчаї

Окупанти, що дислокуються у Криму, більше не хочуть воювати

Останнім часом морально-психологічний стан особового складу російських окупаційних військ значно погіршився. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

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Російські військові доходять до відчаю і хочуть закінчення війни проти України на будь-яких умовах.

«Відзначається тенденція до погіршення морально-психологічного стану особового складу ворога. Так, серед військових 127-ї окремої розвідувальної бригади, що дислокується в тимчасово окупованому Севастополі, шириться думка про закінчення війни на будь-яких умовах», – йдеться в повідомленні Генштабу ЗСУ.

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Як повідомлялося, у Росії мобілізованих призовників відправили на фронт у товарних вагонах без світла і тепла.

Мобілізовані росіяни стали визнавати, що це не їхня війна.

Раніше розвідка назвала можливу дату початку додаткової мобілізації в Росії.

Нагадаємо, триває 320-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Лиманському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється на раніше зайнятих рубежах, проводить інженерне обладнання позицій.