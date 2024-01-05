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ЗСУ відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках – Генштаб

Ростислав Вонс
glavcom.ua
ЗСУ відбили атаки окупантів на чотирьох напрямках – Генштаб
Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника
фото: Facebook/Генштаб

Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень

Триває 681-ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Протягом доби відбулось 56 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 16 авіаційних ударів, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

У ніч на 5 січня 2024 року російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 29 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». Протиповітряною обороною знищено 21 ворожий дрон.

На Волинському та Поліському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил білорусі виконують завдання у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, здійснює обстріли населених пунктів з території РФ, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону України. Артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 15 населених пунктів, серед них Попівка Чернігівської області; Зноб-Трубчевська, Середина-Буда, Марчихина-Буда, Вовківка Сумської області; Гатище, Бочкове, Дворічанське Харківської області.

На Куп’янському напрямку

Сили оборони відбили сім атак противника в районі Синьківки Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Силами оборони відбито три атаки біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися понад 10 населених пунктів, зокрема, Васюківка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка, Андріївка, Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Наші захисники відбили три атаки ворога в районах Новобахмутівки, Авдіївки та ще 16 – поблизу Первомайського та Невельського Донецької області, де противник безуспішно намагався покращити тактичне положення. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів, серед них Новокалинове, Бердичі, Авдіївка, Водяне, Первомайське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Сили оборони продовжують стримувати окупантів біля Мар’їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області. Тут ворог 15 разів намагався прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем загарбників опинилися Красногорівка, Георгіївка, Максимільянівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Костянтинівка.

На Шахтарському напрямку

Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Обстріляв з артилерії та мінометів понад 10 населених пунктів, серед них Вугледар, Пречистівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області.

На Запорізькому напрямку

Противник наступальних (штурмових) дій не вів. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Левадне, Малинівка, Гуляйполе, П’ятихатки, Кам’янське Запорізької області.

На Херсонському напрямку

Артилерійських обстрілів противника зазнали Золота Балка, Іванівка, Садове, Херсон, Благовіщенське, Велетенське, Кізомис Херсонської області та Солончаки Миколаївської області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Червоний Маяк Херсонської області.

Окупанти не відмовляються від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби противник здійснив 10 безуспішних штурмових дій, але українські воїни й надалі утримують зайняті позиції та завдають загарбникам значних втрат.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по п'ятьох районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, склад боєприпасів та артилерійський засіб противника.

Нагадаємо, українські військові 4 січня завдали удару по складу боєприпасів окупантів біля села Первомайське в Криму.

Як стало відомо, російський військовий експерт Олександр Артамонов прямо в ефірі «Першого каналу» зізнався, що армія РФ в окупованому Донецьку прикривається мирними жителями і встановлює артилерію в житлових кварталах.

Теги: Генштаб окупанти війна ЗСУ

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