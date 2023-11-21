Загиблі на Донеччині та 88 вибухів на Сумщині: яка ситуація в регіонах

Під вогнем рашистів минулої доби були три населені пункти

Вночі ворог бив з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Київщині, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Чернігівщина

За добу – сім обстрілів (39 вибухів). Ворог обстрілював Новгород-Сіверський та Корюківський райони, застосував міномети, зафіксовано запуски некерованих авіаційних ракет, а також ворог використав три дрони-камікадзи. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Зранку росіяни здійснили обстріл Шалигинської громади. Зафіксовано два вибухи з міномету. Вчора протягом дня рашисти здійснили 13 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 88 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Юнаківська, Хотінська, Середино-Будська, Есманська, Шалигинська громади. Середино-Будська громада: здійснено авіаційний обстріл НАР з гелікоптера (шість вибухів) околиці м. Середина-Буда Середина-Будської ТГ Шосткинського району. Внаслідок обстрілу пошкоджено один багатоквартирний будинок, два приватні житлові будинки, літню кухню, гараж. Інформація про постраждалих не надходила. Дані уточнюються.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Запорізька область

Під вогнем – 19 населених пунктів; ворог завдав 107 ударів по області. Рашисти здійснили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малій Токмачці та Степовому, а також двічі обстріляли з РСЗВ Роботине. По території Новоандріївки, Новоіванівки, Білогір'я, Левадного, Полтавки, Лугівського, Роботиного, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків та інших міст і сіл на лінії вогню прийшлося 95 артилерійських ударів. Надійшло 10 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Жителі мирних громад не постраждали.

Дніпропетровщина

Вночі ворог бив з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району. Обійшлося без руйнувань та постраждалих. За вчорашній день ворог чотири рази атакував Нікополь; застосував дрони-камікадзе та запустив близько десятка артилерійських снарядів. Внаслідок обстрілу загинула жінка та постраждав чоловік, якого рятувальники дістали з-під завалів. Пошкоджений лікувальний заклад, 10 житлових будинків, 10 господарських споруд, автомобіль, дві лінії електропередачі, два газопроводи та водопровід. Пізно ввечері оборонці неба знищили над областю ворожу ракету.

Харківщина

Сьогодні зранку ворог обстріляв смт. Козача Лопань Харківського району. Внаслідок обстрілу сталося загоряння житлового будинку, під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіло загиблого чоловіка. Протягом доби ворог з артилерії, мінометів та іншого озброєння обстріляв щонайменше 16 населених пунктів області. Зокрема, під ворожим вогнем перебували Червона Зоря Богодухівського району, Плетенівка, Землянки, Бударки, Федорівка Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Іванівка, Берестове Куп'янського району та інші населені пункти.

Луганщина

Противник продовжує цілити по прифронтових селах – Невському та Білогорівці. За добу противник здійснив 129 обстрілів (521 снаряд).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – три населених пункти: Авдіївка, Селидове, с.Михайлівка Пошкоджено житловий будинок, дві будівлі лікарні, чотири будівлі шахти, п'ять автобусів, 14 цивільних автомобілів, три гаражі, ЛЕП. За добу на Донеччині: одна людина загинула та шість поранених.

Миколаївщина

Сьогодні вночі ворог завдавав артилерійські удари по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 44 обстріли (211 снарядів), з них по м. Херсон – п'ять обстрілів (16 снарядів). Рашисти поцілили у райони 19 населених пунктів області. Вчора ворог обстріляв автостоянку приватного транспортного підприємства у Херсоні, внаслідок чого загинули двоє водіїв, ще троє людей – поранені. Пошкоджено автомобілі, а також житловий будинок. За добу по області: двоє людей загинуло, троє – дістали поранення.