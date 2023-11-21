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Партизани провели розвідку центру ВМФ окупантів у Феодосії (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Партизани провели розвідку центру ВМФ окупантів у Феодосії (фото)
На території центру ВМФ у Феодосії розміщені дві військові частини
фото: Атеш/Telegram

Партизани передали усі зібрані дані Силам оборони України

Кримські партизани провели розвідку центру ВМФ Росії в окупованій Феодосії. Про це повідомляє рух «Атеш».

Агентам вдалося дізнатися, що на території центру розміщений судноремонтний завод, дві військові частини: в/ч 70735 та гуртожиток, що належить їй, в/ч 80393.

Партизани відстежили прибуття армійських вантажівок із боєприпасами на КПП центру у темний час доби.

Також агенти виявили відсутність стільникового зв'язку на території центру, замість якої прокладено провідний.

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фото: Атеш

Крім того, окупанти обладнали поблизу стрільбища.

Усі зібрані дані вже передані Силам оборони України.

Нагадаємо, 18 листопада партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхній агент проник до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії, у тимчасово окупованому Криму. 

Раніше представник ГУР розповів про рейди в Крим і тиск на окупантів. 

До слова, днями партизани успішно провели розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії в Криму. 

Перед цим українські партизани розвідали російську військову базу в тимчасово окупованому місті Мангуш Донецької області.

Теги: Крим окупанти партизани

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