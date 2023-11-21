Партизани провели розвідку центру ВМФ окупантів у Феодосії (фото)
Партизани передали усі зібрані дані Силам оборони України
Кримські партизани провели розвідку центру ВМФ Росії в окупованій Феодосії. Про це повідомляє рух «Атеш».
Агентам вдалося дізнатися, що на території центру розміщений судноремонтний завод, дві військові частини: в/ч 70735 та гуртожиток, що належить їй, в/ч 80393.
Партизани відстежили прибуття армійських вантажівок із боєприпасами на КПП центру у темний час доби.
Також агенти виявили відсутність стільникового зв'язку на території центру, замість якої прокладено провідний.
Крім того, окупанти обладнали поблизу стрільбища.
Усі зібрані дані вже передані Силам оборони України.
Нагадаємо, 18 листопада партизанський рух «Атеш» повідомив, що їхній агент проник до однієї з частин Росгвардії в Євпаторії, у тимчасово окупованому Криму.
Раніше представник ГУР розповів про рейди в Крим і тиск на окупантів.
До слова, днями партизани успішно провели розвідувальні дії на території однієї з частин Чорноморського флоту Росії в Криму.
Перед цим українські партизани розвідали російську військову базу в тимчасово окупованому місті Мангуш Донецької області.
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