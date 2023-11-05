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Ситуація в регіонах: ракетний удар по Полтавщині та загиблі в Херсоні

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Ситуація в регіонах: ракетний удар по Полтавщині та загиблі в Херсоні
Наслідки обстрілу Херсона, 4 листопада 2023 рік
фото: Олександр Прокудін / Telegram

За добу від російських обстрілів загинули чотири людини

Минулої доби ворожих обстрілів зазнали десять областей України. Про ситуацію в регіонах станом на 9.00 повідомляють обласні державні адміністрації.

Полтавщина

Учора ввечері під час вечірньої повітряної тривоги ворог атакував Миргородський район. У результаті падіння уламків ракети пошкоджено дев’ять приватних будинків. Постраждали люди, серед них двоє дітей, одна жінка загинула. Дітей госпіталізовано, постраждалим надано медичну допомогу.

Чернігівщина

За добу – два обстріли (20 вибухів). Ворог стріляв по Корюківському та Новгород-Сіверському районах із мінометів та АГС. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Сьогодні зранку росіяни вдарили з мінометів по території Шалигинської громади. Зафіксовано дев’ять вибухів. Без наслідків. Учора протягом дня росіяни здійснили 15 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 46 вибухів з мінометів, артилерії та РСЗВ. Обстрілів зазнали Краснопільська, Юнаківська, Зноб-Новгородська, Дружбівська, Середино-Будська, Есманська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок обстрілу з РСЗВ (дев’ять вибухів) пошкоджено два приватні домоволодіння.

Запорізька область

116 ударів по 19 містах і селах області за минулу добу. 102 артобстріли прийшлися по території населених пунктів на лінії вогню, зокрема Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Білогір'я, Малої Токмачки, Кам'янського, Степового, П'ятихаток, Малих Щербаків і Приморського. Рашисти здійснили 10 БПЛА-атак по Гуляйполю, Новодарівці, Червону, Малинівці, Роботиному, Левадному, Полтавці та П'ятихатках, а також чотири авіаудари по Оріхову й Роботиному. Надійшло 18 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.

Дніпропетровщина

Протягом учорашнього дня окупанти гатили по Нікопольщині. Шість артобстрілів та вісім ударів дронами-камікадзе. Минулося без загиблих та постраждалих. У самому Нікополі пошкоджені два багатоквартирні будинки та 30 приватних. Побиті 14 господарських споруд та майже сім десятків сонячних панелей. Понівечені два медзаклади, комунальне підприємство, інфраструктурний об'єкт, магазин, нотаріальна контора, енергообладнання та лінії електропередач. Під удар потрапила і Марганецька громада. Там потрощена господарська споруда. Ввечері наші військові збили над областю три крилаті ракети.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали Ветеринарне Харківського району, Вовчанськ, Бударки Чугуївського району, Строївка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Іванівки, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове. Учора вдень ворог обстріляв м. Куп’янськ. Інформація щодо потерпілих та руйнувань не надходила. У селі Черкаські Тишки 51-річний цивільний чоловік на власному подвір’ї намагався розібрати вибуховий пристрій. Унаслідок вибуху отримав важкі поранення. Госпіталізований у вкрай важкому стані.

Луганщина

Авіаційних ударів учора окупанти завдали по Серебрянському лісництву. Від артилерійських й мінометних обстрілів постраждали Невське та Білогорівка. За добу противник здійснив 139 обстрілів (543 снаряди).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни здійснили 12 обстрілів. Під вогнем рашистів: Авдіївка, Залізне, Часів Яр, с. Калинове, с. Орлівка, с. Ласточкине, с. Клебан-Бик, с. Віролюбівка. Пошкоджено 10 житлових будинків (з них один багатоквартирний), дві ЛЕП, чотири трансформатори, три вимикачі, три будівлі насосної станції. На Донеччині за добу: одна людина загинула.

Миколаївщина

Учора ворог завдавав артилерійських ударів по м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає. Також учора ввечері та сьогодні вночі ворожі артилерійські обстріли фіксувалися на узбережжі та акваторії Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 100 обстрілів (474 снаряди), з них по м. Херсон – чотири обстріли (12 снарядів). Рашисти поцілили у райони 33 населених пунктів області; навчальний заклад у Херсонському районі. Через російський обстріл Зміївки постраждав чоловік. Він сам звернувся до медичного закладу. У нього діагностували поранення грудної клітини. Зараза потерпілому надають необхідну допомогу. Вчора російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Унаслідок обстрілу поранень зазнав 84-річний чоловік. Його стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Також внаслідок обстрілу травму ноги дістала 67-річна жінка. Потерпілій надали меддопомогу на місці. Смертельними виявилися поранення для 82-річної жінки. Вона померла на операційному столі. Через російський обстріл Качкарівки постраждав 62-річний чоловік; ворожий снаряд прилетів неподалік його будинку. Йому надають медичну допомогу у лікарні. Вчора вдень російська армія з артилерії вдарила по Бериславу. Внаслідок обстрілу постраждав 47-річний чоловік. Потерпілого у стані середньої тяжкості шпиталізували до лікарні. Вчора ввечері російські окупанти вдарили по центральній частині Херсона. Поцілили поблизу продуктового магазину. Загинув 55-річний чоловік, ще одна 52-річна жінка – поранена. Потерпілу у стані середньої тяжкості доставили до лікарні. Всього за добу по області: дві людини загинуло, шість – отримали поранення.

Триває 620-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом дня відбулося 82 бойові зіткнення. 

Теги: Полтавщина Херсон війна Україна

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