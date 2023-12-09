МВС перевірить інформацію про доступ ФСБ до камер спостереження в Україні

Камери російського виробництва могли передавати інформацію з них на сервери, розташовані у РФ

Міністерство внутрішніх справ України перевірить інформацію видання «Схеми» про те, що в Україні роками працювали тисячі камер відеоспостереження з програмним забезпеченням від російського виробника TRASSIR/DSSL і могли передавати інформацію з них на сервери, розташовані у РФ. Про це заявив голова МВС Ігор Клименко в ефірі телемарафону.

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«Інформація, яка була висвітлена в журналістському розслідуванні, звичайно, вона потребує ретельного дослідження й вивчення. І це питання не тільки до спеціальних служб. Це питання до комунальних служб, які встановлювали ці камери», — сказав Клименко.

Міністр також зазначив, що до перевірки, зокрема, будуть залучені представники військових адміністрацій.

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При цьому Клименко заявив, що у тих системах фіксації, які адмініструє МВС, подібних проблем з серверами немає, адже система комплексного захисту інформації у МВС «доволі надійна».

«Ми завжди уважно слідкуємо і за розслідуваннями, і за повідомленнями громадян, тому найближчим часом ми дамо спільну відповідь щодо подальшого технічного захисту інформації, в тому числі з відеокамер», — додав міністр.

Раніше журналісти «Схем» провели експеримент, який показав, що відео з камер російського виробника TRASSIR/DSSL за допомогою російського софту, перш ніж з'явитися на телефоні чи комп'ютері споживача, потрапляє на сервери, розташовані у Москві, які належать компаніям, що мають зв'язки з ФСБ Росії.