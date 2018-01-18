Скандал на телеканалі Димінського: ZIK відхрестився від грошей кума Путіна

ZIK заявив, що Медведчук не причетний до фінансування та редакційної політики каналу

Телеканал ZIK заявив, що структури Віктора Медведчука не причетні до фінансування каналу, а редакційна політика каналу не є афілійованою із цим політиком. Про це «Детектору медіа» повідомила прес-служба каналу ZIK у відповідь на запитання ДМ про те, яка роль Віктора Медведчука на каналі ZIK та чи має він стосунок до каналу. У



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ZIK заявив про безпідставність звинувачень екс-працівників каналу про причетність до фінансування каналу структури Медведчука.

ZIK заявив, що Медведчук не причетний до фінансування та редакційної політики каналу

Телеканал ZIK заявив, що структури Віктора Медведчука не причетні до фінансування каналу, а редакційна політика каналу не є афілійованою із цим політиком.

Про це «Детектору медіа» повідомила прес-служба каналу ZIK у відповідь на запитання ДМ про те, яка роль Віктора Медведчука на каналі ZIK та чи має він стосунок до каналу.

У прес-службі заявили про безпідставність звинувачень екс-працівників каналу Роксани Руно та Гайгисиза Гелдієва про причетність до фінансування каналу структури Віктора Медведчука. За даними прес-служби, інформація про структуру власності медіахолдингу ZIK є прозорою та у відкритому доступі згідно з чинним законодавством. Бенефіціаром ZIKу є траст, до якого входять дружина та доньки львівського бізнесмена Петра Димінського.

«З огляду на незалежну редакційну політику, якої неухильно дотримується телеканал ZIK, ледь не з перших років існування на медіаринку циркулюють нездорові чутки, покликані завдати репутаційних втрат ZIKу. В часи режиму Януковича ZIK зараховували до власності екс-керівника Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка. Потім на сайті телеканалу «Еспресо», який ще тоді належав нинішньому нардепу Миколі Княжицькому, ZIK став власністю олігарха Олексія (Сергія. – ДМ) Курченка. Пізніше колишні працівники медіа-холдингу намагалися «долучити» канал то до колишніх регіоналів, то до представників «Опоблоку». Наразі – до орбіти впливу одіозного лідера «Українського вибору» Віктора Медведчука», – нагадує прес-служба каналу.

Водночас шеф-редактор медіахолдингу ZIK Данило Нікуленко заперечив, що редакційна політика каналу афілійована з Віктором Медведчуком: «Такі закиди є абсолютним абсурдом. Покажіть бодай одну новину, інтерв'ю, будь-який інформаційний прояв чи їх низку, які могли б свідчити про афілійованість редакційної політики каналу з Віктором Медведчуком».

Нікуленко також прокоментував розповідь колишньої ведучої Роксани Руно про наполегливі пропозиції керівництва ZIK зробити програму за участі Віктора Медведчука, присвячену його внеску в обмін заручниками.

«Отже, у день обміну полоненими гостьові редактори нашого каналу у рамках щоденних токінгів (так ми називаємо студійну програму обговорень останніх новин «Перші про головне. Коментарі») запропонували наживо у телефонному режимі на кілька хвилин включити коментар одного з учасників процесу Віктора Медведчука (до речі, як це і відбулось на кількох українських каналах). Однак Роксаною було прийнято рішення заборонити це включення. У нашій цілком мирній і робочій розмові вона пояснила своє рішення особистою позицією. Я наголосив, що поділяю її як громадянин, однак ставлю під сумнів як медійник, адже гостьова служба має право запрошувати до слова усіх учасників процесу, а суспільство – мати повний спектр думок і обирати для себе прийнятну. На цьому нашу розмову було завершено, телефонний коментар в ефірі так і не з'явився, адже Роксана згідно з нашими домовленостями мала право ухвалювати остаточне рішення. Більше до цієї теми ми не повертались, і лише після розставання Роксани з каналом її було викривлено і подано саме в такому ключі, що є вкрай нечесно і просто по-людськи образливо», – розповів шеф-редактор медіахолдингу ZIK.

Нікуленко додав, що «ZIK є і буде абсолютно доступним майданчиком правди для всіх, хто цього прагне. І варити страву з об'єктивності, журналістських стандартів, балансу думок і водночас власних уподобань ми ніколи не будемо. Адже, як дуже влучно сказала Наталя Лигачова, «найбільш небезпечна залежність сьогодні для журналіста – це залежність від власних переконань».

Прес-служба нагадала, що один із сюжетів викривального проекту ZIKу «Пестуни долі» присвячений саме Віктору Медведчуку. А в суботньому ефірі «Історичної правди з Вахтангом Кіпіані» йтиметься про Василя Стуса і роль, яку адвокат Медведчук відіграв у житті й смерті поета.

Нагадаємо, 16 січня ведуча програми «Zіткнення», керівник інформаційного департаменту телеканалу ZIK Роксана Руно повідомила, що йде із займаної посади на каналі, а програма не вийде в ефір. У коментарі «Детектору медіа» вона пояснила, що йде з телеканалу через розбіжності з керівництвом у поглядах на розвиток телеканалу. Прес-служба ZIK повідомила, що проект «Zіткнення» продовжить своє існування.

17 січня Роксана Руно розповіла у Facebook про те, що керівництво каналу «наполегливо просило» її запросити в ефір або організувати включення телефоном Віктора Медведчука, з метою підкреслити позитивний внесок цього політика в процес обміну заручниками. У коментарі «Детектору медіа» вона розповіла про ще один інцидент – коли її просили прибрати з рухомого рядка інформацію про можливі американські санкції щодо Медведчука. Колишній генеральний продюсер каналу ZIK Гайгисиз Гелдієв назвав людину, яка, за його інформацією, «вимагала мовити про заслуги Медведчука» - це шеф-редактор медіахолдингу ZIK Данило Нікуленко.