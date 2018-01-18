Скандал на телеканалі Димінського: ZIK відхрестився від грошей кума Путіна
- Сьогодні, 07:26
-
Розсилка
ZIK заявив, що Медведчук не причетний до фінансування та редакційної політики каналу
Телеканал ZIK заявив, що структури Віктора Медведчука не причетні до фінансування каналу, а редакційна політика каналу не є афілійованою із цим політиком.
Про це «Детектору медіа» повідомила прес-служба каналу ZIK у відповідь на запитання ДМ про те, яка роль Віктора Медведчука на каналі ZIK та чи має він стосунок до каналу.
У прес-службі заявили про безпідставність звинувачень екс-працівників каналу Роксани Руно та Гайгисиза Гелдієва про причетність до фінансування каналу структури Віктора Медведчука. За даними прес-служби, інформація про структуру власності медіахолдингу ZIK є прозорою та у відкритому доступі згідно з чинним законодавством. Бенефіціаром ZIKу є траст, до якого входять дружина та доньки львівського бізнесмена Петра Димінського.
«З огляду на незалежну редакційну політику, якої неухильно дотримується телеканал ZIK, ледь не з перших років існування на медіаринку циркулюють нездорові чутки, покликані завдати репутаційних втрат ZIKу. В часи режиму Януковича ZIK зараховували до власності екс-керівника Міністерства доходів і зборів Олександра Клименка. Потім на сайті телеканалу «Еспресо», який ще тоді належав нинішньому нардепу Миколі Княжицькому, ZIK став власністю олігарха Олексія (Сергія. – ДМ) Курченка. Пізніше колишні працівники медіа-холдингу намагалися «долучити» канал то до колишніх регіоналів, то до представників «Опоблоку». Наразі – до орбіти впливу одіозного лідера «Українського вибору» Віктора Медведчука», – нагадує прес-служба каналу.
Водночас шеф-редактор медіахолдингу ZIK Данило Нікуленко заперечив, що редакційна політика каналу афілійована з Віктором Медведчуком: «Такі закиди є абсолютним абсурдом. Покажіть бодай одну новину, інтерв'ю, будь-який інформаційний прояв чи їх низку, які могли б свідчити про афілійованість редакційної політики каналу з Віктором Медведчуком».
Нікуленко також прокоментував розповідь колишньої ведучої Роксани Руно про наполегливі пропозиції керівництва ZIK зробити програму за участі Віктора Медведчука, присвячену його внеску в обмін заручниками.
«Отже, у день обміну полоненими гостьові редактори нашого каналу у рамках щоденних токінгів (так ми називаємо студійну програму обговорень останніх новин «Перші про головне. Коментарі») запропонували наживо у телефонному режимі на кілька хвилин включити коментар одного з учасників процесу Віктора Медведчука (до речі, як це і відбулось на кількох українських каналах). Однак Роксаною було прийнято рішення заборонити це включення. У нашій цілком мирній і робочій розмові вона пояснила своє рішення особистою позицією. Я наголосив, що поділяю її як громадянин, однак ставлю під сумнів як медійник, адже гостьова служба має право запрошувати до слова усіх учасників процесу, а суспільство – мати повний спектр думок і обирати для себе прийнятну. На цьому нашу розмову було завершено, телефонний коментар в ефірі так і не з'явився, адже Роксана згідно з нашими домовленостями мала право ухвалювати остаточне рішення. Більше до цієї теми ми не повертались, і лише після розставання Роксани з каналом її було викривлено і подано саме в такому ключі, що є вкрай нечесно і просто по-людськи образливо», – розповів шеф-редактор медіахолдингу ZIK.
Нікуленко додав, що «ZIK є і буде абсолютно доступним майданчиком правди для всіх, хто цього прагне. І варити страву з об'єктивності, журналістських стандартів, балансу думок і водночас власних уподобань ми ніколи не будемо. Адже, як дуже влучно сказала Наталя Лигачова, «найбільш небезпечна залежність сьогодні для журналіста – це залежність від власних переконань».
Прес-служба нагадала, що один із сюжетів викривального проекту ZIKу «Пестуни долі» присвячений саме Віктору Медведчуку. А в суботньому ефірі «Історичної правди з Вахтангом Кіпіані» йтиметься про Василя Стуса і роль, яку адвокат Медведчук відіграв у житті й смерті поета.
Нагадаємо, 16 січня ведуча програми «Zіткнення», керівник інформаційного департаменту телеканалу ZIK Роксана Руно повідомила, що йде із займаної посади на каналі, а програма не вийде в ефір. У коментарі «Детектору медіа» вона пояснила, що йде з телеканалу через розбіжності з керівництвом у поглядах на розвиток телеканалу. Прес-служба ZIK повідомила, що проект «Zіткнення» продовжить своє існування.
17 січня Роксана Руно розповіла у Facebook про те, що керівництво каналу «наполегливо просило» її запросити в ефір або організувати включення телефоном Віктора Медведчука, з метою підкреслити позитивний внесок цього політика в процес обміну заручниками. У коментарі «Детектору медіа» вона розповіла про ще один інцидент – коли її просили прибрати з рухомого рядка інформацію про можливі американські санкції щодо Медведчука. Колишній генеральний продюсер каналу ZIK Гайгисиз Гелдієв назвав людину, яка, за його інформацією, «вимагала мовити про заслуги Медведчука» - це шеф-редактор медіахолдингу ZIK Данило Нікуленко.