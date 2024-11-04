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Скандальне ДТП за участю доньки депутата Ар'єва. У підозрюваної сьогодні спливли терміни домашнього арешту

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Скандальне ДТП за участю доньки депутата Ар'єва. У підозрюваної сьогодні спливли терміни домашнього арешту
Володимир Ар'єв та донька Ярина

За два роки з моменту вчинення ДТП донька політика не була притягнута до відповідальності 

У справі за обвинуваченням доньки депутата від Європейської солідарності Володимира Ар'єва Ярини Ар'євої у вчиненні ДТП, завершився термін дії застосованого до неї запобіжного заходу. Про це свідчать дані з Реєстру судових рішень.

Зокрема, ухвалою Оболонського райсуду м. Києва востаннє дію запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту Ар'євій було продовжено до 4 листопада 2024 року. Тобто сьогодні він завершується.

Скандальне ДТП за участю доньки депутата Ар'єва. У підозрюваної сьогодні спливли терміни домашнього арешту фото 1

Жодної іншої ухвали (у справі 756/8767/23) про продовження терміну домашнього арешту, а також дії низки інших зобов'язання (заборона кермувати автомобілем, заборона залишати межі Київської області) У Реєстрі судових рішень наразі немає.

Нагадаємо, що у жовтні поточного року Оболонський райсуд Києва тільки-но розпочав судовий розгляд  справи проти доньки нардепа Володимира Ар'єва Ярини Ар'євої за обвинуваченням у вчиненні ДТП в стані наркотичного сп'яніння. Хоча сама ДТП сталася ще аж у листопаді 2022 року.

Ярина Ар'єва, яка на момент вчинення ДТП була депутаткою Київської міськради, за даними слідства, 27 листопада 2022 року, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, вчинила ДТП в столиці. У травні 2023 року їй було повідомлено про підозру.

«...жінка (Ар'єва, – ред.), усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода на зебрі, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження», – інформувала тоді столична прокуратура.

У результаті ДТП жінка-пішохід отримала тоді переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Ар'євій тепер загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Теги: прокуратура ДТП депутат пішохід

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Події в Україні

Скандальне ДТП за участю доньки депутата Ар'єва. У підозрюваної сьогодні спливли терміни домашнього арешту
Скандальне ДТП за участю доньки депутата Ар'єва. У підозрюваної сьогодні спливли терміни домашнього арешту
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