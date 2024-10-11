Через два роки після «п'яного» ДТП суд розпочав слухати справу доньки нардепа Ар'євв

Доньку нардепа, яка покалічила жінку, два роки не можуть притягти до відповідальності

Оболонський райсуд Києва розпочав суд у провадженні проти доньки нардепа Володимира Ар'єва Ярини Ар'євої за обвинуваченням у вчиненні ДТП в стані наркотичного сп'яніння.

І хоча сама ДТП сталася у листопаді 2022 року, розгляд відповідного кримінального провадження по суті, розпочався тільки зараз. Про це йдеться на сайті «Судова влада».

Підготовче засідання у справі пройшло 19 вересня. А наступне засідання з розгляду провадження по суті заплановане на 15 жовтня 2024 року.

Ярина Ар'єва, яка на момент вчинення ДТП була депутаткою Київської міськради, за даними слідства, 27 листопада 2022 року, керуючи автомобілем марки Volkswagen Polo в стані наркотичного сп’яніння, вчинила ДТП в столиці. У травні 2023 року їй було повідомлено про підозру.

«...жінка (Ар'єва, – ред.), усвідомлюючи, що стан, у якому вона перебуває, впливає на її увагу і реакцію, не змогла оцінити зміну дорожньої обстановки та здійснила наїзд на жінку-пішохода на зебрі, заподіявши їй тяжкі тілесні ушкодження», – інформувала тоді столична прокуратура.

В результаті ДТП жінка-пішохід отримала тоді переломи плечової кістки та щелепи з травматичною екстракцією зубів, переломи кінцівок, закриту черепно-мозкову травму та інші ушкодження. Ар'євій тепер загрожує від трьох до восьми років позбавлення волі.

Водночас батько Ар'євої – народний депутат від партії «ЄС» Володимир Ар'єв – вини своєї доньки у скоєнні злочину так і не визнав. Натомість він заявляв, що її кримінальне переслідування є «політичною помстою» йому особисто.