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Скільки дронів запустила РФ по Україні з вересня 2022 року: названо цифру

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Скільки дронів запустила РФ по Україні з вересня 2022 року: названо цифру
фото ілюстративне

Українська протиповітряна оборона посилюється західним озброєнням, але потрібно більше новітніх засобів

Розпочинаючи з вересня 2022 року, російські окупанти випустили по Україні близько 3 800 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони приземлили тисячі ворожих безпілотників. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

«Саме дронів-камікадзе по території нашої держави, якщо вже оновлювати інформацію, було близько 3 800 запущено з вересня минулого року, коли їх розпочали активно застосовувати росіяни. Йдеться про ударні БпЛА», – зазначив він.

Українським військовим вдалося збити близько 3 000 дронів-камікадзе.

Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона посилюється західним озброєнням, але потрібно більше новітніх засобів.

«Близько 3 000 тисяч цих дронів знищено Силами оборони. Є над чим замислитися. Нам усе ще потрібно більше систем, які працюватимуть проти ударних безпілотників», – зауважив він.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська запустили по Україні понад 7500 ракет.

До слова, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.

Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.

Теги: війна окупанти безпілотник

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