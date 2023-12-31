Скільки дронів запустила РФ по Україні з вересня 2022 року: названо цифру

Українська протиповітряна оборона посилюється західним озброєнням, але потрібно більше новітніх засобів

Розпочинаючи з вересня 2022 року, російські окупанти випустили по Україні близько 3 800 дронів-камікадзе. Сили протиповітряної оборони приземлили тисячі ворожих безпілотників. Про це розповів речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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«Саме дронів-камікадзе по території нашої держави, якщо вже оновлювати інформацію, було близько 3 800 запущено з вересня минулого року, коли їх розпочали активно застосовувати росіяни. Йдеться про ударні БпЛА», – зазначив він.

Українським військовим вдалося збити близько 3 000 дронів-камікадзе.

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Ігнат наголосив, що українська протиповітряна оборона посилюється західним озброєнням, але потрібно більше новітніх засобів.

«Близько 3 000 тисяч цих дронів знищено Силами оборони. Є над чим замислитися. Нам усе ще потрібно більше систем, які працюватимуть проти ударних безпілотників», – зауважив він.

Раніше повідомлялося, що від початку повномасштабного вторгнення російські війська запустили по Україні понад 7500 ракет.

До слова, триває 676-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 54 бойових зіткнень.

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Протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили три зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, сім артилерійських засобів та три станції радіоелектронної боротьби противника.