Росіяни заявили, що збили український безпілотник

Міноборони країни-агресорки звинуватило українських військових у спробі здійснити атаку на об'єкти РФ

У ніч на 29 грудня російська протиповітряна оборона нібито збила український безпілотник. Про це пише Міноборони Росії.

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За інформацією російських загарбників, безпілотник нібито знищили над Курською областю.

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки РФ заявляє, що у ніч на середу, 27 грудня, над територіями Білгородської та Ростовської областей нібито були знищені два українські безпілотники.

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Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники. Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

На оприлюднених фото наслідків атаки видно, що зазнав пошкодження, як мінімум, один літак – Су-34.

Атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області – спільна спецоперація Служби безпеки України та Збройних сил. На летовищі в момент удару було до 20 літаків СУ-34. Також, на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.