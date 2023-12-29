Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Росіяни заявили, що збили український безпілотник

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Росіяни заявили, що збили український безпілотник
фото ілюстративне

Міноборони країни-агресорки звинуватило українських військових у спробі здійснити атаку на об'єкти РФ 

У ніч на 29 грудня російська протиповітряна оборона нібито збила український безпілотник. Про це пише Міноборони Росії.

За інформацією російських загарбників, безпілотник нібито знищили над Курською областю. 

Росіяни заявили, що збили український безпілотник фото 1

Нагадаємо, міністерство оборони країни-агресорки РФ заявляє, що у ніч на середу, 27 грудня, над територіями Білгородської та Ростовської областей нібито були знищені два українські безпілотники.

Як повідомлялося, у ніч на 17 грудня Росію атакували безпілотники. Міноборони РФ заявило про знищення 33 українських безпілотників літакового типу. Російська ППО працювала над територією Липецької, Ростовської та Волгоградської областей.

Згодом стало відомо, що безпілотники намагалися атакувати військовий аеродром у місті Морозовськ Ростовської області РФ.

На оприлюднених фото наслідків атаки видно, що зазнав пошкодження, як мінімум, один літак – Су-34.

Атака на аеродром Морозовськ у Ростовській області – спільна спецоперація Служби безпеки України та Збройних сил. На летовищі в момент удару було до 20 літаків СУ-34. Також, на території аеродрому розміщувались 3 радіолокаційних станції та інша техніка.

Згідно з відкритими даними, на військовому аеродромі в Морозовську базується 559 гвардійський бомбардувальний гвардійський полк (в/ч 75392). На аеродромі дислоковані фронтові бомбардувальники Су-24, Су-24М, Су-34.

Теги: росія безпілотник

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ЗСУ збили ворожий Су-34 на Маріупольському напрямку
ЗСУ збили ворожий Су-34 на Маріупольському напрямку
24 грудня, 23:04
Арестович хоче, щоб Путін зробив його президентом?
Арестович вважає Путіна братом
24 грудня, 13:01
Майже п’ять мільйонів барелів російської сирої нафти марки Sokоl «застрягли» по дорозі до індійських нафтопереробних заводів
Санкції працюють. Доходи РФ від нафти продовжують падати
22 грудня, 13:29
Ця конфіскація активів стане найбільшою в новітній історії країни
Росія конфіскує багатомільярдні активи у «недружніх» європейських країн – ЗМІ
21 грудня, 09:17
Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель
Боррель: Перемога Путіна завдасть значних збитків Євросоюзу
21 грудня, 06:30
Ударні дрони росіян прямують у бік Кропивницького
Росія надвечір запустила «шахеди»: для яких областей існує небезпека
20 грудня, 21:43
Глава держави відреагував на ракетну атаку РФ на Київ
Зеленський після нічної атаки РФ пояснив, що зараз найважливіше для України
13 грудня, 10:19
Світовий конгрес українців наголосив, що через членство у конгресі у діаспори могли б бути проблеми з правоохоронцями країни-агресорки
Один із лідерів української діаспори у РФ: Світовий конгрес українців викинув нас зі своїх лав
7 грудня, 10:21
З початку жовтня російські війська розпочали два широкомасштабних наступи з метою захоплення Авдіївки
Російська влада бреше про активну оборону Авдіївки – ISW
2 грудня, 05:41

Соціум

Росіяни заявили, що збили український безпілотник
Росіяни заявили, що збили український безпілотник
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
У Росії злетіли дев'ять стратегічних бомбардувальників Ту-95МС
Російські хакери атакували користувачів України та Польщі за допомогою електронних листів
Російські хакери атакували користувачів України та Польщі за допомогою електронних листів
Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області
Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області
Литва провчила свого громадянина за використання символіки «вагнерівців»
Литва провчила свого громадянина за використання символіки «вагнерівців»
Головнокомандувач армії Нідерландів зробив неочікувану заяву щодо війни з РФ
Головнокомандувач армії Нідерландів зробив неочікувану заяву щодо війни з РФ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
109K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
53K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
25K
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
21K
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
21K
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
17K
Ми або воюємо, або втрачаємо країну і майбутнє

Новини

Окупанти закидають Україну ракетами і безуспішно атакують на фронті – Генштаб
Сьогодні, 07:33
Ракетна атака на Україну, пожежа в багатоповерхівці Одеси: головне за ніч
Сьогодні, 07:10
Плюсова температура, без опадів: прогноз погоди на 29 грудня
Сьогодні, 03:40
29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Вчора, 17:49

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua