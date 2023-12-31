На Харківщині пролунали вибухи: окупанти гатять по області ракетами С-300

Ворог обстрілює Чугуївський район з балістичного озброєння

Російські військові цинічно обстрілюють Харківщину. Ворог вдарив по місту Чугуїв та району. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Ворог обстрілює Чугуївський район з балістичного озброєння. О 16:01 Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння з території Бєлгородської області по Харківщині. Згодом в області пролунали потужні вибухи.

Синєгубов повідомив, що окупанти завдали близько чотирьох ударів. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети С-300.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Окрім того, для Харківщини також існує загроза застосування «Шахедів». У Повітряних силах попередили, що дрони-камікадзе рухаються у напрямку Лозової у Харківській області.

Увечері 30 грудня російські військові завдали ракетних ударів по Харкову. Ворог масовано атакував центральну частину міста та Індустріальний район. Загалом під ударом опинилися готель, багатоквартирні житлові будинки, дитячий садок, адміністративні будівлі, магазини, ресторани, торговельні павільйони.

Під ударом зокрема опинився готель у центрі Харкова – Kharkiv Palace. Як уточнили у поліції, окупанти вдарили по ньому ракетою типу «Іскандер-М».

Також у ніч на 31 грудня російські війська атакували Харків безпілотниками, унаслідок чого пошкодження зазнали будівлі у центрі міста.